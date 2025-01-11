Подполье: ВС РФ нанесли удар по центру пополнения ВСУ в Полтавской области

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Один из центров, куда отводят подразделения ВСУ для пополнения и переформирования, мог попасть под российский ракетный удар. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что «прилетело», по косвенным данным, именно по центру, где потрёпанные на передовой украинские подразделения получают пополнения. Об этом говорит тот факт, что около десятка тяжело раненых военнослужащих привезли в городскую больницу, выселив оттуда гражданских пациентов. Лебедев подчеркнул, что в составе пополнений есть и иностранные военные, направляемые в части ВСУ в качестве командиров.
Кроме того, по словам подпольщика, ракетные удары были нанесены по складам автосборочного завода в Кременчуге Полтавской области, а также по военным аэродромам — в Мартыновке в Николаевской области, в Канатово и Александрии в Кировоградской области и по закрытому аэропорту в пригороде Черкасс.
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Александр Бойцов