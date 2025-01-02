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Удар по базе украинских боевиков нанесен под Николаевом, пишет РИА Новости, ссылаясь на пророссийского подпольщика Сергея Лебедева.
«Николаевская область, прилет в Первомайск. Взрыв в пригороде, но трухнуло даже центр. По сообщениям сопротивления, прилет в военную базу, где бандеровцы совсем расслабились при отсутствии прилетов. Взрыв с продолжительной детонацией», — пояснил координатор сопротивления.По его словам, на место выдвинулось множество карет скорой помощи. Перед этим в российском Минобороны докладывали о потерях со стороны ВСУ. Уточнялось, что противник потерял до 1200 боевиков за сутки.
Ранее в Харьковской области рассказали о подготовке к «круговой обороне».
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Никита Кротов