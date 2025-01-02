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Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по базе боевиков ВСУ под Николаевом

Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

Удар по базе украинских боевиков нанесен под Николаевом, пишет РИА Новости, ссылаясь на пророссийского подпольщика Сергея Лебедева.
«Николаевская область, прилет в Первомайск. Взрыв в пригороде, но трухнуло даже центр. По сообщениям сопротивления, прилет в военную базу, где бандеровцы совсем расслабились при отсутствии прилетов. Взрыв с продолжительной детонацией», — пояснил координатор сопротивления.
По его словам, на место выдвинулось множество карет скорой помощи. Перед этим в российском Минобороны докладывали о потерях со стороны ВСУ. Уточнялось, что противник потерял до 1200 боевиков за сутки.



Ранее в Харьковской области рассказали о подготовке к «круговой обороне».

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#новости
В Минобороны РФ озвучили суточные потери ВСУ в зоне СВО
МО РФ: суточные потери ВСУ в зоне СВО составляют до 1200 человек
02 января 2025, 19:00

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Суточные потери боевиков ВСУ в зоне спецоперации на Украине составляют до 1200 единиц живой силы, доложили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что бойцы ВС РФ ударили по энергетическим объектам противника, обеспечивающим военно-промышленный комплекс Украины.
Перед этим стало известно, что боевики ВСУ ударили ракетами по селу Ивановское в Курской области. Как проинформировал губернатор Александр Хинштейн, к медикам в результате атаки никто не обращался.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. В августе 2024 года украинские неонацисты вторглись на территорию Курской области. В ВСУ заявляли, что вторжение было планом по отвлечению бойцов ВС РФ от Донбасса, однако маневр оказался провальным.

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На Украине сообщили о подготовке Балаклеи и Изюма к «круговой обороне»
02 января 2025, 17:48

Фото: iStock/Nzpn

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что Изюм и Балаклею готовят к «круговой обороне», передает издание New Voice.
По его словам, мероприятия по защите региона носят плановый характер. Синегуб пояснил, что часть работ выполняют сами боевики ВСУ.

При этом он не уточнил, на каком этапе находятся работы.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Киеве сделали заявление о присвоении активов России
Минюст Украины: в бюджет направили около 60 миллионов долларов активов России
02 января 2025, 17:10

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

Сумма в 2,5 миллиарда гривен (свыше 59,4 миллиона долларов) российских активов взыскана в пользу госбюджета Украины, проинформировал украинский Минюст.
«Два с половиной миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) российских активов взыскано в бюджет Украины... в 2024 году», — гласит публикация ведомства в соцсетях.
Летом 2022 года украинское правительство согласовало указ Владимира Зеленского, связанный с конфискацией российского имущества на территории Украины.

Согласно августовскому заявлению замминистра юстиции украинской республики Инны Богатых, киевский режим рассчитывает на сумму в десять миллиардов гривен (243,2 миллиона долларов) от продажи активов лиц, находящихся под санкционными ограничениями.

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Журналист с Запада оценил Москву и высказался о России
Журналист Чей Боуз развеял миф о проблемах России и восхитился зимой Москвы
02 января 2025, 16:51

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Все, что рассказывают СМИ о проблемах России — ложь, заявил журналист из Ирландии Чей Боуз. Обозреватель опубликовал кадр зимней Москвы в соцсетях.
«Новости из Москвы этого года. Все, что они вам рассказали об этом месте, — ложь. Их «стратегического поражения» России нигде не видно», — сказано в публикации.
Боуз подчеркнул зимнюю красоту в Москве.

Перед этим стало известно о реакции западного журналиста Джексона Хинкла на слова Владимира Зеленского о «поражении» Москвы. Обозреватель ответил на вопрос, почему Украина потеряет огромные суммы в долларах, и как она сама этому поспособствовала.

На фоне спецоперации в Донбассе Россия столкнулась с санкциями со стороны Запада, однако преодолела их.

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Стали известны последние новости из Курской области
Хинштейн: боевики ВСУ ударили ракетами по Ивановскому в Курской области
02 января 2025, 16:31

Фото: istockphoto/N-sky

Украинские боевики ударили ракетами по населенному пункту Ивановское на курском направлении. Об этом в Telegram-канале написал глава региона Александр Хинштейн.
«Сегодня ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановское Рыльского района. Слава богу, на данный момент никто из жителей в медицинские учреждения за помощью не обратился», — сказано в публикации.

Чиновник добавил, в результате атаки со стороны неонацистов повреждения получили исключительно объекты гражданской инфраструктуры. В частности, упомянут Дом культуры. По словам Хинштейна, масштабы повреждений установят эксперты.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа прошлого года, бои в российском регионе продолжаются.

Ранее сообщалось, где сбили два украинских дрона.

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Путину передали подарок из ДНР
RT: Путину передали новогоднюю поделку мальчика из ДНР
02 января 2025, 16:15

Фото: istockphoto/Liubov Kaplitskaya

Подарок в виде новогоднего дерева-поделки от мальчика из Ясиноватой Донецкой народной республики передали президенту России Владимиру Путину.
Как сообщили журналисты RT, 10-летний Тимур Падалка был очень удивлен, когда узнал, куда волонтеры отправили его дерево. Вручение подарка состоялось в рамках форума «Мы вместе».

Мама Тимура Юлия добавила, что они ежегодно принимают участие в конкурсе. С ее слов, семья всегда проживала в Донбассе, но пришлось уехать на время в связи с обстрелами.

Перед этим в Роскачестве перечислили товары, которые не подлежат возврату. Специалисты уточнили, что в правилах есть определенные оговорки. Читайте в нашем материале.

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В США отреагировали на слова Зеленского о «поражении» Москвы: «Ты бредишь!»
Журналист Хинкл: союзники РФ в ЕС продолжат пользоваться дешевым газом
02 января 2025, 15:56

Фото: istockphoto/rarrarorro

Несмотря на отказ Киева от транзита российского газа в Европу через украинскую территорию, союзники России в Евросоюзе все равно будут пользоваться им по низкому ценнику. Об этом в соцсетях написал американский журналист Джексон Хинкл.
Таким образом он ответил на пост Владимира Зеленского, где тот заявил о «поражении» Москвы после шагов киевского режима. Хинкл подчеркнул, что Украина лишится миллиардов долларов.

«Ты бредишь! Украина потеряет миллиарды без транзита газа. Большая часть ЕС потеряет дешевую энергию и будет вынуждена закупать дорогие альтернативы», — написал Хинкл.
Журналист резюмировал, что у России уже более надежные партнеры. Перед этим в МИД РФ рассказали, кто виновен в прекращении газового транзита.

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Сальдо: Киев депортирует жителей из Херсона и с правобережья
02 января 2025, 15:39

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Киевский режим депортирует людей из Херсона, а также с правобережья. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Херсонской области Владимира Сальдо.
«Киевский режим демонстрирует псевдозаботу о гражданах, которых попросту депортируют из Херсона и правобережья», — сказано в публикации.
Сальдо заключил, что людей отправляют в подконтрольные Владимиру Зеленскому регионы, где не помогают и не поддерживают. Тем, кто остался в Херсоне, не выдают гуманитарку.

Херсонская область является российским регионом в результате сентябрьского референдума 2022 года. Вместе с ней субъектами РФ стали Запорожская область, Луганская и Донецкая народные республики (ЛДНР). Киевский режим не согласен с голосованием и продолжает обстрелы.

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#владимир зеленский
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В офисе Зеленского назвали одно условие для переговоров с Россией
Советник Подоляк: пока РФ не заплатит достаточную цену, переговорам не бывать
02 января 2025, 12:53

Фото: istockphoto/reflection_art

Россия должна заплатить достаточную цену для начала мирных переговоров, считает советник Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его цитирует украинское издание «Страна».
«О переговорах много говорят, но это иллюзия. Никакой переговорный процесс не может состояться, поскольку Россия не была вынуждена заплатить достаточно высокую цену за эту войну», — сказал Подоляк.
Он добавил, что американская сторона должна обеспечить Киеву гарантии безопасности.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин предлагал Киеву завершить конфликт миром. В ответ Украина в августе вторглась в Курскую область, попутно заявляя о так называемой «формуле мира». К слову, Владимир Зеленский вновь говорил о ней в своей новогодней речи. Кроме того, он также повторил свой тезис о том, что «Россию нужно принудить к миру силой».

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