Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВС РФ ударили по военному аэродрому в Полтавской области

ВС РФ ударили по военному аэродрому в Полтавской области

ВС РФ ударили по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области
Фото: iStock/Olena Bartienieva

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские войска нанесли удар по военному аэродрому в Полтавской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что удар по действующему аэродрому в городе Миргород был нанесён вечером 22 декабря в 20:50. В результате удара прозвучал громкий взрыв. На фоне атаки во всей Полтавской области действовала воздушная тревога.

Также местные СМИ писали о серии взрывов в городе Глобино.



Ранее сообщалось, что украинские войска пытаются нанести удары по Донецку с использованием западных дальнобойных ракет. В городе работает система ПВО.

Читайте также:

ВС РФ приближаются к крупнейшему угольному предприятию Украины

Российские штурмовики взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часов Яре

Российский военный заявил, что техника ВСУ непригодна для нынешних погодных условий
#вс рф
#аэродром
#удар
#украина
#сво
ВС РФ освободили Сторожевое в ДНР
23 декабря 2024, 12:20

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

​Российские войска освободили населённый пункт Сторожевое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль село удалось бойцам подразделений группировки войск «Восток»«Восток».

Военные этой группировки нанесли поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Раздольное и Разлив в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.

Потери ВСУ в зоне действия группировки «Восток» составили до 155 бойцов. Также украинская армия лишилась четырёх автомобилей, 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar французского производства, станции РЭБ, 152-мм орудия Д-20 и другой военной техники.

Читайте также:

ВС РФ ударили по военному аэродрому в Полтавской области

Пушилин считает, что ВСУ скоро оставят северо-запад Курахово

Стало известно, на какой шаг должна пойти Украина ради мира
#минобороны рф
#вс рф
#днр
#сво
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские войска получили новые истребители Су-34 и Су-57
«Ростех»: ОАК передала в войска новые истребители Су-34 и Су-57
23 декабря 2024, 12:08

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в «Ростех») передала в войска истребители Су-57 и фронтовые бомбардировщики Су-34. Об этом сообщили в пресс-службе госкопорации.
Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов отметил, что в скором времени поступившие самолёты займут место в строю. Он также подчеркнул, что Су-57 – это единственный в мире самолёт, который в ходе многодневных боевых действий доказал право называться истребителем пятого поколения. Этот самолёт может наносить удары по различным целям с помощью широкого набора высокоточных средств поражения. А его малая заметность позволяет производить атаки даже в условиях противодействия современных систем ПВО.

Многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он поражает воздушные, наземные и морские цели. Истребитель может использоваться круглые сутки, в том числе в сложных погодных условиях и в сложной помеховой обстановке.

Читайте также:

Командование ВСУ расстреляло покинувшего позиции бойца, рассказал пленный

Необычный инцидент на Запорожском фронте: «раненый» боец ВСУ удивил своей реакцией на дрон

Российский военный заявил, что техника ВСУ непригодна для нынешних погодных условий
#россия
#ростех
#истребитель
#самолёты
#комплекс
#техника
#пво
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Наёмника из Литвы будут заочно судить в ДНР за участие в боях на стороне ВСУ
23 декабря 2024, 11:20

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Прокуратура Донецкой народной республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего гражданина Литвы Альбертаса Глазаускаса. Он принимал участие в боевых действиях против России на стороне Украины.
Как сообщил в пресс-службе ведомства, уроженец прибалтийской республики заочно обвиняется в преступлении, предусмотренном статьёй 359 УК РФ («Наёмничество»). Материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. Литовец объявлен в международный розыск.

Как установили следователи, Глазаускас приехал на Украину из Польши в марте 2022 года. Он принимал участие в боевых действиях в составе различных военизированных подразделений ВСУ в качестве наёмника. Размер полученного им вознаграждения за это время эквивалентен 2,2 миллиона рублей.

Читайте также:

Австралиец, попавший в плен на Украине, признался в получении гривен и службе в рядах ВСУ

Следком возбудил уголовное дело против воюющей под Курском наёмницы из Дании

СК: наёмник из Бразилии подозревается в убийстве российских военнопленных
#суд
#следователи
#розыск
#ук
#днр
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Психологи работают»: стало известно, как обрабатывают украинских солдат перед боем
Пленный ВСУ Старцев: Психологи настраивают мобилизованных против русских
23 декабря 2024, 11:04

Фото: iStock/Sinenkiy

Психологи настраивают мобилизованных украинских солдат против российских военных. Об этом рассказал попавший в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Старцев, его слова приводит ТАСС.
«Часто с нами общались психологи, настраивали на определенное поведение, отношение к русским. Рассказывали, что ни в коем случае нельзя сдаваться в плен, даже если где-то столкнемся — не общаться с русскими военными», — рассказал пленный.

По его словам, психологи перед солдатами ВСУ ставили задачу при первой же возможности убивать русских.

Он также рассказал, как покинувшего позиции бойца ВСУ расстреляло командование, а по документам оформило смерть из-за неосторожного обращения с оружием.

Читайте также:

Необычный инцидент на Запорожском фронте: «раненый» боец ВСУ удивил своей реакцией на дрон

Отступление ВСУ к Судже, падение обороны Часов Яра, поражение в Курской области: последние новости СВО

Пленный ВСУ раскрыл, как часто приезжает западное вооружение на Украину
#смерть
#падение
#обращения
#вооружение
#инцидент
#новости
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пушилин считает, что ВСУ скоро оставят северо-запад Курахово
23 декабря 2024, 10:43

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что под контролем Вооруженных Сил Украины (ВСУ) остается лишь северо-западная часть Курахово. Свое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин сообщил, что наблюдается продвижение российских войск и выдавливание противника из Курахова, а также работа подразделений в окрестностях населенного пункта.

Он отметил, что противник все еще имеет возможность находиться только на северо-западе Курахова, но есть ощущение, что это ненадолго, так как российские подразделения продолжают свои действия по освобождению территории населенного пункта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Необычный инцидент на Запорожском фронте: «раненый» боец ВСУ удивил своей реакцией на дрон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Командование ВСУ расстреляло покинувшего позиции бойца, рассказал пленный

Стало известно, на какой шаг должна пойти Украина ради мира

ВС РФ приближаются к крупнейшему угольному предприятию Украины
#украина
#сво
#всу
#рф
#пушилин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ атакуют Донецк дальнобойными ракетами HIMARS
23 декабря 2024, 10:42

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские войска пытаются атаковать Донецк дальнобойными ракетами, в городе работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Уточняется, что сбили не менее шести дальнобойных ракет противника. Атака продолжается.

Военкор ВГТРК Андрей Руденко написал в своем Telegram-канале, что ВСУ ударили по больнице им. Калинина в Донецке, находящейся в Калининском районе.

По его словам, удар производился с использованием американской системы РСЗО HIMARS. О разрушениях и пострадавших информация уточняется.

20 декабря город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, организованному Вооружёнными силами Украины. Атака, выполненная с использованием американских ракет из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, привела к серьёзным разрушениям инфраструктуры и значительному числу жертв и пострадавших.

Читайте также:

В Кремле назвали наводчиков ракет, бьющих по России

Небензя заявил, что Россия ответит на обстрел Рыльска

Женщина на девятом месяце беременности пострадала при ударе ВСУ по Рыльску
#россия
#город
#telegram
#информация
#всу
#обстрел
#удар
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Татарстане отменили режим ЧС, введённый после атаки дронов
23 декабря 2024, 10:28

Фото: РИА Новости/Максим Платонов

Режим чрезвычайной ситуации, введённый для органов власти и сил территориальной подсистемы МЧС в Татарстане, сняли после атаки беспилотников на Казань.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики, режим ЧС был объявлен 21 декабря. Он необходим, чтобы оперативно ликвидировать все последствия.

По информации пресс-службы главы Татарстана, атака дронов на Казань была совершена утром в субботу, всего было зафиксировано восемь прилётов. БПЛА пытались атаковать одно из промпредприятий. Погибших и пострадавших нет.

Ранее стало известно, что беспилотники повредили 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на улице Клары Цеткин.

Президент России Владимир Путин заявил, что противник столкнётся с многократно большими разрушениями в ответ на атаки по территории России.

Читайте также:

В Казани полиция сбила летевший к жилому дому дрон при массовой атаке БПЛА ВСУ

В МИД РФ отреагировали на удары БПЛА ВСУ по Казани

«Паровоз идет вперед»: в Госдуме высказались об ответе на атаку дронов на Казань
#владимир путин
#дрон
#бпла
#чс
#казань
#всу
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Самоубийство»: Рогов оценил атаки ВСУ на Васильевском направлении
Рогов: новые атаки ВСУ на Васильевском направлении являются самоубийством
23 декабря 2024, 10:26

Фото: iStock/Olena_Z

Новые атаки ВСУ на Васильевском направлении являются самоубийством. Такое заявление сделал председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.
«Новые атаки, предпринимаемые украинскими боевиками, сродни самоубийству. Складывается впечатление, что киевский режим сознательно бросает своих солдат на убой», — сказал Рогов.

Он добавил, что украинское командование продолжает переводить на данное направление все новые резервы в надежде прорвать линии обороны ВС РФ в районе Каменского, однако все эти действия являются безуспешными. Российские бойцы дают мощный отпор противнику.

По словам Рогова, продолжаются тяжелые бои.

Читайте также:

ВСУ уничтожали инфраструктуру ДНР при отступлении

Рогов рассказал о происходящем с ВСУ в зоне СВО

Контратака ВСУ в Курской области, прорыв под Донецком, штурмы в Торецке: последние новости СВО
#режим
#новости
#днр
#сво
#всу
#вс рф
#солдат
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Командование ВСУ расстреляло покинувшего позиции бойца, рассказал пленный
Пленный ВСУ рассказал, как командование расстреляло покинувшего позиции бойца
23 декабря 2024, 10:23

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

Украинский военнопленный Анатолий Старцев рассказал, как покинувшего позиции бойца ВСУ расстреляло командование, а по документам оформило смерть из-за неосторожного обращения с оружием. Видео с рассказом пленного военного публикует Минобороны России.
По его словам, эту историю он услышал во время прохождения обучения. Военный лет 30-ти покинул свою позицию в тот момент, когда российские войска шли штурмом. Командование задержало его и расстреляло, а в документах написало, что смерть наступила из-за неосторожного обращения с оружием. Получается «сам себе в затылок выстрелил», отметил боец.

Также Старцев уточнил, что это произошло в ЛНР. В этом же районе он сам сдался в плен.

Читайте также:

ВС РФ приближаются к крупнейшему угольному предприятию Украины

Российские штурмовики взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часов Яре

Отступление ВСУ к Судже, падение обороны Часов Яра, поражение в Курской области: последние новости СВО
#всу
#военные
#минобороны рф
#смерть
#лнр
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате