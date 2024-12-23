ВС РФ ударили по военному аэродрому в Полтавской области

Фото: iStock/Olena Bartienieva
Российские войска нанесли удар по военному аэродрому в Полтавской области. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что удар по действующему аэродрому в городе Миргород был нанесён вечером 22 декабря в 20:50. В результате удара прозвучал громкий взрыв. На фоне атаки во всей Полтавской области действовала воздушная тревога.
Также местные СМИ писали о серии взрывов в городе Глобино.
Ранее сообщалось, что украинские войска пытаются нанести удары по Донецку с использованием западных дальнобойных ракет. В городе работает система ПВО.
Читайте также:
ВС РФ приближаются к крупнейшему угольному предприятию Украины
Российские штурмовики взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часов Яре
Российский военный заявил, что техника ВСУ непригодна для нынешних погодных условий
Также местные СМИ писали о серии взрывов в городе Глобино.
Ранее сообщалось, что украинские войска пытаются нанести удары по Донецку с использованием западных дальнобойных ракет. В городе работает система ПВО.
Читайте также:
ВС РФ приближаются к крупнейшему угольному предприятию Украины
Российские штурмовики взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часов Яре
Российский военный заявил, что техника ВСУ непригодна для нынешних погодных условий
Анастасия Чинкова