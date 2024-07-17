Подполье: ВС РФ нанесли удары по прибывшим в Запорожье подкреплениям ВСУ

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Подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ на Запорожье, сообщили в РИА Новости.
Как сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, российские удары были нанесены по городу Орехову и его окрестностям в Запорожской области. По словам Лебедева, это было связано с прибытием подкреплений ВСУ.
Украинские военные считают, что они отбили наступление российской армии.
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«После артиллерийских ударов, которые, по мнению подпольщиков, были нанесены из-за прибытия подкрепления к украинским военным, последние решили, что это была артподготовка перед наступлением российских войск. Однако, как отметил Сергей Лебедев, это наступление так и не состоялось», — говорится в материале.
Украинские военные считают, что они отбили наступление российской армии.
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Мира Полтева