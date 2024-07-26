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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Краматорске Донецкой области российскими военными был нанесен удар по складу ВСУ, где хранились дальнобойные ракеты. Об этом информирует РИА Новости.
«Прилетело на склад с припасами. По предварительным данным, на складе в том числе были дальнобойные ракеты», — рассказал подпольщик.
Помимо этого, ВС РФ могла быть уничтожена одна установка РСЗО HIMARS. По его словам, взрыв ощущался даже в Славянске.
Ранее координатор николаевского подпольясообщал, что российские военные ударили по пункту дислокации личного состава ВСУ в городе Нежин Черниговской области. В числе пострадавших было до десятка иностранных наёмников. Агентура ранее сообщала, что в городе находятся наёмники из стран Латинской Америки.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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