Reuters: истребитель коалиции во главе с США взорвал пусковую установку в Сирии

Фото: istockphoto/Tanaonte
Истребитель международной коалиции во главе с Америкой уничтожил пусковую установку в Сирии после неудачной ракетной атаки вблизи базы США и их союзников. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.
«Истребитель коалиции уничтожил пусковую установку в рамках самообороны после сообщений о неудавшейся ракетной атаке около базы коалиции в Сирии», — сообщает агентство.Военнослужащие США в результате инцидента не пострадали.
Ранее военная база США в Сирии подверглась атаке со стороны Ирака. По меньшей мере пять ракет были выпущены по объекту из иракского города Замар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Зеленский рассказал о последствиях поражения Украины
В США раскрыли ведущую проблему Запада для Украины
Симоньян допустила, что США вскоре начнут помогать отправлять наёмников на Украину
Дарья Осипова