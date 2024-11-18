Подполье: ВС РФ ударили по гостинице с украинскими военными в Одессе

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Армия России нанесла мощный удар по гостинице-общежитию, где проживали украинские военные в Одессе. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, его слова передает РИА Новости.
«В Одессе нанесен мощный удар в пятиэтажную гостиницу-общежитие военнослужащих Украины. Местные сообщают, что территорию оцепили, и поехали "скорые"», — говорится в сообщении.
Накануне министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что российские военные предприняли одну из самых масштабных атак на критически важные объекты страны. По его словам, атака на критически важные объекты украинской инфраструктуры осуществлялась с применением ракет и беспилотников. Он подчеркнул, что атака ВС РФ стала ответом «всем тем, кто звонил и посещал» Владимира Путина в последнее время.
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