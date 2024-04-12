В ДНР сообщили о серьезном продвижении российских сил под Марьинкой

Фото: Минобороны РФ
Российские военные продвинулись под Марьинкой в Донецкой народной республике. Это открывает оперативный простор сразу в нескольких направлениях, сообщил советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в разговоре с РИА Новости.
«Серьезное продвижение у нас идет под Марьинкой. И это тоже положительный результат. Почему? Потому что с Марьинки у нас открывается оперативный простор на несколько направлений, в том числе в сторону Курахово — ближайшей конституционной границы Донецкой Народной Республики… Также идут наступательные бои между Марьинкой и Авдеевкой», — заявил он.Марьинка стала точкой одного из самых продолжительных сражений конфликта. Как и другой крупный пригород, Авдеевка, этот город расположен близко от Донецка и позволял украинским войскам совершать артиллерийские удары по мирным гражданам с близкого расстояния.
Ранее сообщалось, что Российские войска форсировали реку Мокрые Ялы в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Запад встревожен катастрофическим положением Украины
Путин прокомментировал удары по энергообъектам Украины
В Минобороны раскрыли, чем обернётся новое контрнаступление Украины
Алина Юрчак