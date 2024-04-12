В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника

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Силы противовоздушной обороны ликвидировали 4 беспилотных летательных аппарата над Новошахтинском в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в Телеграм-канале.
«В 03:10 в Новошахтинске объявлен отбой атаки БПЛА. Силами ПВО уничтожено четыре беспилотника», — сообщил глава региона.По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, повреждения объектов не зафиксировано
Ранее сообщалось о взрывах в Хмельницкой и Днепропетровской области Украины.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак