В Ростовской области силы ПВО уничтожили четыре беспилотника

Россия из гуманных соображений не наносила удары по энергетическим объектам Украины зимой, однако была вынуждена ответить на атаки Киева на энергообъекты РФ. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.