Стало известно, что Украина вступает в сложный период, особенно во время зимы

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Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко отметил, что Украина вступает в крайне сложный период, особенно трудной будет предстоящая зима. Его слова приводит газета Financial Times, пишет РИА Новости.
«Мы вступаем в очень сложный период, особенно во время предстоящей зимы», — сказал он.
Глава комитета Верховной Рады пояснил, что именно для решения будущих проблем и нужны кадровые перестановки в кабмине.
Ранее в своем блоге на YouTube британский эксперт Александр Меркурис высказал предположение, что Владимир Зеленский осуществил значительные кадровые изменения в правительстве, чтобы сохранить контроль над ситуацией на Украине.
До этого министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что зима 2024 года может стать самой тяжелой в истории страны.
Помимо этого, сообщалось, что из-за проблем с энергоснабжением жители Украины начали приобретать солнечные батареи и аккумуляторы.
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