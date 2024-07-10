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Зеленский призвал Запад передать Украине более ста истребителей F-16

Зеленский заявил, что Украине нужно получить от Запада 128 истребителей F-16
10 июля 2024, 09:03
Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Западных поставок истребителей F-16 производства США на Украину будет недостаточно, поэтому стране необходимо более сотни таких машин. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, пишет РИА Новости.
По словам Зеленского, проблема с истребителями F-16 заключается в их количестве и сроках поставки. В настоящее время у Киева есть решение о 10-20 машинах, однако даже если у киевского режима их будет 50, «то это ничто», добавил предводитель киевского режима.

Примечательно, что Зеленский потребовал 128 истребителей, что, по его мнению, равно тому числу, которое есть у украинских союзников.



Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие Североатлантического Альянса в ядерной сфере.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВС РФ ворвались в центр Нью-Йорка, ВСУ используют рои дронов под Харьковом: Последние новости СВО
Подполье: ВС РФ ударили по терминалу в Запорожье, где хранится техника ВСУ
10 июля 2024, 09:27

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Армия России прорвалась в центр Нью-Йорка, штурмует Часов Яр и отбивает контратаки ВСУ в Харьковской области.
Последние новости с полей спецоперации на утро 10.07.2024 приводит редакция «Радио 1».

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о мощном ударе ВС РФ по селу Беленькое в Запорожской области, которое временно находится под контролем Киева.

«В Запорожской области по селу Беленькое был нанесен удар в районе перегрузочного терминала Нибулон, где хранится военная техника. Рядом в колонии №99 производится ремонт военной техники. Впритык к терминалу находятся казарменные помещения внутренних войск», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.

По его словам, после прилёта произошла мощная детонация.

Торецкое направление


Здесь армия России продолжает активно наступать. За минувшие сутки по Нью-Йорку (Новгородскому) было нанесено восемь мощнейших авиаударов, при этом более 10 авиаударов пришлось на сам Торецк, таким образом ВС РФ готовятся к дальнейшим штурмовым действиям.

По данным украинского аналитического ресурса DS, российские бойцы ворвались в центр Нью-Йорка (Новгородского) и расширили зону контроля в районе Петровской горы. Кроме того, российские военные прорывают оборону ВСУ и продвигаются от Горловки к Торецку, а также в Кирове, Южном и Дружбе.

Донецкое направление


ВСУ пытаются удержать свои позиции на окраинах Константиновки, однако события разворачиваются не в их пользу. По информации Telegram-канала «WarGonzo», ВС РФ добились тактических успехов в Красногоровке. А вот в районе Карловки продолжаются тяжёлые бои по всему участку. Российские бойцы пока не могут взять населенный пункт в полуокружение и штурмуют село практически по одному направлению.

Тем временем в районе Новоселовки Первой ВСУ рискуют оказаться в окружении. Здесь российские войска сжимают клещи вокруг населённого пункта. По поступающей с утра 10 июля информации, наши войска ведут активные бои уже в центре села.

Кроме того, по последним данным, участок ключевой трассы снабжения украинской группировки ВСУ в Константиновке попал под огневой контроль российских сил.

Харьковское направление


Здесь на протяжении суток ВСУ пытались контратаковать российские позиции на занятых ранее позициях и под российским огнем возводили насыпи через реку Волчья. В Волчанске продолжаются тяжелые бои за многоэтажную застройку. Тем временем севернее Липцов противник использует «рой дронов», выигрывая время на перегруппировку и стягивание дополнительных резервов для дальнейших контратак.

Часовоярское направление


Российские войска продолжают штурмовать восточную часть Часов Яра. Также ведутся бои в прилегающих лесах и на флангах города. ВС РФ решают задачу по полному выходу и закреплению на рубеже водоканала Северский Донец – Донбасс.

Покровское направление


После взятия Яснобородовки, о котором накануне сообщили в Минобороны РФ, армия России сможет выйти с севера к Карловскому водохранилищу и сильнее давить на саму Карловку, куда ВСУ активно стягивают подкрепление для удержания обороны.

Зеленский хочет бомбить Крым


Тем временем Владимир Зеленский, который сейчас находится в Вашингтоне, призывает нарастить возможности ВСУ по ударам в Крыму.

«Мы можем значительно ограничить действия России на юге Украины и вытеснить оттуда оккупанта, если американское руководство поможет нам с необходимыми возможностями для нанесения глубоких ударов по российским военным и логистике в нашем Крыму», – заявил Зеленский.

Также он призвал США снять ограничения на удары по территории РФ, чтобы Украина могла бомбить российские аэродромы.

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Подполье: ВС России ударили по терминалу в Запорожье, где хранится техника ВСУ
10 июля 2024, 09:20

Фото: iStock/zim286

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ нанесли удар в подконтрольном Киеву районе Запорожской области в районе перегрузочного терминала, где хранится военная техника ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что российские силы ударили в районе перегрузочного терминала «Нибулон», где хранится вражеская военная техника. По словам Лебедева, рядом в колонии №99 производится ее ремонт.

Лебедев подчеркнул, что известно о мощной детонации после прилета.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стало известно, сколько зарабатывают иностранные наёмники в рядах ВСУ
Семья погибшего на Украине колумбийского наёмника просит доставить тело домой
10 июля 2024, 08:33

Фото: iStock/YakubovAlim

Семья погибшего на Украине наёмника из Колумбии просит власти помочь доставить его тело домой, об этом сообщает LaFM.
«Родственники обратились к национальному правительству за поддержкой, чтобы начать процесс репатриации тела для христианского захоронения на родине», — написал автор статьи.

Отмечается, что 27-летний погибший являлся профессиональным военным из колумбийского города Монтерия. Около года назад он вместе с двоюродным братом отправился на Украину, чтобы заработать денег.

В издании также отметили, что в месяц погибший зарабатывал порядка 3,7 тысяч американских долларов.

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#сво
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В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки украинских БПЛА
МЧС: пожар на нефтебазе в Волгоградской области после атаки БПЛА ликвидировали
10 июля 2024, 08:16

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области, который начался после атаки беспилотника в ночь на 9 июля, потушили спустя сутки. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.
Уточняется, что огонь ликвидировали в 3:40 мск. Пострадавших в результате пожара нет, добавили в ведомстве.

Во вторник, 9 июля, в результате падения обломков украинского дрона в регионе загорелись подстанция в городе Фролово и нефтебаза в городе Калач-на-Дону. Согласно информации Telegram-канала Mash, нефтебазу атаковали как минимум 5 БПЛА. Горели несколько емкостей с бензином.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#волгоградская область
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Зеленский признал, что танки Abrams не смогли изменить ситуацию на поле боя
Зеленский: число поставленных Abrams не изменило ситуацию на поле боя
10 июля 2024, 08:08

Владимир Зеленский вынужден признать, что переданные Украине американские танки Abrams не смогли повлиять на ситуацию на поле боя. Об этом он сообщил в рамках своего выступления в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне.
«Не уверен, что это количество танков могло поменять ситуацию на поле боя», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что Киеву недостаточно дополнительных систем ПВО, которые готов предоставить Запад. Также Украине мало и обещанного числа истребителей F-16. Их поступление ожидается текущим летом, однако Зеленский видит проблему и с их количеством, и со сроками их передачи. Армии, по его словам, нужно 128 таких машин.

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У ВСУ фиксируется снарядный голод на Херсонском направлении
Боец ВС РФ: у ВСУ начинается снарядный голод
10 июля 2024, 07:49

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ начинает испытывать снарядный голод на Херсонском направлении даже на фоне западной помощи. Об этом рассказал замкомандира взвода артиллеристов-десантников группировки войск «Днепр» с позывным «Турист», его слова передает РИА Новости.
«Я думаю, что так оно и есть. В том году, мне кажется, было больше прилетов, приходов. Больше сейчас работаем мы, нежели по нам», — так российский военный прокомментировал информацию о том, что у ВСУ начинается снарядный голод.

Однако десантник отметил, что у противника сильно возросло число беспилотников.

При этом советник главы ДНР Ян Гагин сообщил, что Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне проведения СВО.
По его словам, он неоднократно лично сталкивался с такими веществами. В первый раз это произошло в ходе штурма Мариуполя. Тогда ВСУ применяли вещества, вызывающие головокружение, тошноту и кашель.

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ВС РФ отрезали пути отступления ВСУ под Волчанском
Марочко: силы РФ отрезали пути отступления ВСУ под Волчанском
10 июля 2024, 07:33

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ отрезали пути отступления подразделений украинских боевиков под Волчанском Харьковской области. Об этом пишет ТАСС.
По словам эксперта, российские военные вклинились в оборону врага юго-западнее населенного пункта Волчанск, что удалось благодаря продвижению передовых порядков вдоль реки Северский Донец. Марочко отметил, что ВСУ были охвачены российскими штурмовиками на западе населенного пункта.

Ранее сообщалось, что расчёт артиллерийского 122-миллиметрового орудия Д-30 российских десантников группировки войск «Днепр» ликвидировал наблюдательный пункт и группу пехоты ВСУ на правом берегу Днепра на Херсонском направлении. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
#сво
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Уехавшего в зону СВО свердловского экс-министра транспорта Старкова задержали
10 июля 2024, 07:25

Фото: iStock/Rawf8

Отправившегося на спецоперацию бывшего министра транспорта Свердловской области Василия Старкова задержали. Об этом пишет E1.RU.
Согласно сообщению, мужчину задержали и уже привезли Екатеринбург, где будут проведены следственные действия. Вопрос об аресте будет решаться 11 июля. При этом причина его задержания пока не уточняется.

Старков был министром транспорта в регионе с 2016 года. Однако 17 ноября прошлого года мужчина покинул свой пост и отправился в зону боевых действий на спецоперацию. Он также приложил к своему сообщению фото в военной форме.

Ранее стало известно, что при атаке FPV-дрона со стороны боевиков ВСУ получил ранение депутат Госдумы от Челябинской области Олег Колесников.

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ВСУ регулярно применяют отравляющие вещества в зоне СВО, заявил Гагин
10 июля 2024, 06:52

Фото: iStock/VITALII MIKHAILIUK

Украина регулярно применяет отравляющие вещества в зоне проведения СВО. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, применение отравляющих веществ по всей линии боевого соприкосновения фиксируется с самого начала конфликта.

Гагин добавил, что неоднократно лично сталкивался с такими веществами. В первый раз это произошло в ходе штурма Мариуполя. Тогда ВСУ применяли вещества, вызывающие головокружение, тошноту и кашель. Гагин тогда получил ожог верхних дыхательных путей и пищевода.

Затем с отравляющими веществами советник Пушилина сталкивался в Артёмовске и около Горловки. Там ВСУ применяли штатные химические боеприпасы.

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