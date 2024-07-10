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Западных поставок истребителей F-16 производства США на Украину будет недостаточно, поэтому стране необходимо более сотни таких машин. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, пишет РИА Новости.
По словам Зеленского, проблема с истребителями F-16 заключается в их количестве и сроках поставки. В настоящее время у Киева есть решение о 10-20 машинах, однако даже если у киевского режима их будет 50, «то это ничто», добавил предводитель киевского режима.
Примечательно, что Зеленский потребовал 128 истребителей, что, по его мнению, равно тому числу, которое есть у украинских союзников.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие Североатлантического Альянса в ядерной сфере.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Примечательно, что Зеленский потребовал 128 истребителей, что, по его мнению, равно тому числу, которое есть у украинских союзников.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Украине как преднамеренное сигнальное действие Североатлантического Альянса в ядерной сфере.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова