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Российская армия прорвала укрепления боевиков ВСУ, которые те возвели еще в 2014 году. Об этом у себя на YouTube-канале заявил британский аналитик Александр Меркурис.
«Русские прорвали крупные укрепленные линии, которые украинцы создали в Донбассе сразу после начала боевых действий в 2014 году», — сказал эксперт.
Меркурис отметил, что украинские радикалы не в состоянии сдержать натиск ВС РФ, потому что у неонацистов толком нет ни техники, ни людей.
Российские войска продолжают освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима, который продолжался в течение восьми лет. Боевики Украины прикрывались мирными, как живым щитом.
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