Взрыв в Черниговской области привел к повреждению объекта инфраструктуры

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Мощные взрывы прогремели на территории Черниговской области Украины. Об этом написал глава военной администрации региона Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.
Уточняется, что последствия были зафиксированы в населенном пункте Нежин, который находится на севере Украины. В данной местности повреждения получил объект инфраструктуры.
О каком именно объекте идет речь, Чаус не уточнил. Иных подробностей не приводится.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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О каком именно объекте идет речь, Чаус не уточнил. Иных подробностей не приводится.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова