Подполье заявило о поражении ж/д моста под Одессой

Фото: сайт Минобороны РФ
Бойцы ВС РФ поразили железнодорожный мост в Одесской области, который ВСУ использовали для перевозок военных грузов. Об этом координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил в своём Телеграм-канале.
«Под Одессой ж/д мост поразили. Теперь, похоже, гонят через тот, что восстановили возле Кучурган. Сегодня за два часа через Бендеры прошло три состава с юга», — говорится в публикации.
Лебедев добавил, что в настоящее время выясняется, что именно перевозили на составах, откуда они отправлялись и куда следовали.
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Диана Аванесян