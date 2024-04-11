Подполье заявило об ударе по энергообъекту украинского олигарха в Запорожье

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Российские войска нанесли удар по энергетическому объекту Украины в Запорожье, пишет издание РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
По словам собеседника издания, предприятие принадлежит украинскому олигарху Ринату Ахметову.
Кроме того, ВС РФ ударили по местам дислокации украинских военных, сообщил Лебедев. Отмечается, что в расположении присутствовали наемники из Румынии. Минувшей ночью воздушная тревога была объявлена сращу в нескольких областях Украины.
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«Прилеты были в Запорожье, где погасили энергетический объект Ахметова и его компании ДТЭК», — рассказал собеседник издания.
Кроме того, ВС РФ ударили по местам дислокации украинских военных, сообщил Лебедев. Отмечается, что в расположении присутствовали наемники из Румынии. Минувшей ночью воздушная тревога была объявлена сращу в нескольких областях Украины.
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Анастасия Хохлова