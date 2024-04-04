Подполье сообщило о российском ударе по РОВД в Харькове

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Минувшей ночью армия России нанесла мощный удар по РОВД в Харькове, ликвидировано порядка 15 украинских силовиков. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Ночью прилетело в Харьков в здание РОВД по улице Любови Малой. Местные каналы показывают повреждения соседнего жилого дома, а здание РОВД показывать не стали. Туда направились "скорые", но мигалки не включали, только сирены», — цитирует РИА Новости Лебедева.
Он уточнил, что в результате российского удара ликвидировано порядка 15 украинских силовиков. Ещё около 20 человек получили ранения.
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* организация признана террористической и запрещена в России
Элина Позднякова