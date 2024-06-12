Подполье заявило об ударе по заводу в Новомосковске, где ремонтируют технику ВСУ

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что прилет зафиксирован в Новомосковске Днепропетровской области Украины в районе трубного завода, где производится ремонт военной техники украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что прилет произошел в 1:45 мск. Лебедев отметил, что «на завод заходит железнодорожная ветка», также на территории предприятия имеется множество складских помещений.
В настоящее время другие подробности атаки не сообщаются.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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В настоящее время другие подробности атаки не сообщаются.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова