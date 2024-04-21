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Украина заплатит за пакет помощи США тысячами жизней своих граждан – Косачев

21 апреля 2024, 06:23
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украина заплатит за новый пакет помощи США тысячами жизней своих граждан, которых Запад продолжает направлять на заклание., такое заявление сделал заместитель председателя Совфеда РФ Константин Косачев в своем Telegram-канале.
Как отметил депутат, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одобрение Палатой представителей Конгресса США нового пакета помощи Украине «спасет тысячи и тысячи жизней», но такая же мысль была у него два года назад, когда он и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервали переговорный процесс.

Более того, по мнению Косачева, новый пакет помощи Украине – это помощь военно-промышленному комплексу США.



Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.

Документ будет направлен в Сенат США, который приступит к голосованию во вторник 23 апреля.

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Депутат Шеремет: США – международные аферисты, сродни «МММ»
21 апреля 2024, 05:49

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал США международными аферистами и сравнил их с финансовой пирамидой «МММ», сообщает РИА Новости.
Высказывание прозвучало после того, как Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект, содержащий положения об изъятии суверенных активов России в пользу Украины.

По словам депутат, этим решением Соединенные Штаты разрушили все свои международные финансовые обязательства.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.

Документ будет направлен в Сенат США, который приступит к голосованию во вторник 23 апреля.

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В США раскрыли, какой уязвимостью ЗРК Patriot пользуются ВС РФ
21 апреля 2024, 05:23

Фото: iStock/e-crow

Российский истребитель Су-35 крайне сложно обнаружить радаром ЗРК Patriot благодаря его передовой системе радиоэлектронной борьбы, сообщает YouTube-канал Defense TV.
«Су-35, помимо своей маневренности, обладает низкой радиолокационной заметностью и развитой системой РЭБ. Это может помешать радарам Patriot перехватить его», – отметили эксперты.

Кроме того, российские истребители создают специальные ловушки, которые «значительно усложняют наведение зенитных ракет».

Ранее американский обозреватель Брэндон Вайхерт заявил, что российский истребитель четвертого поколения Су-35 по своим тактико-техническим характеристикам является «злобной птицей».

Эксперт напомнил, что Су-35 может нести в общей сложности восемь тонн вооружения, включая гиперзвуковые ракеты. Обозреватель также отметил, что российский самолет сочетает в себе черты четвертого и пятого поколений.

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Постпредство России при ООН отреагировало на новый пакет помощи Киеву
Дипломат Полянский: Новый пакет помощи США не спасет Киев
21 апреля 2024, 04:43

Фото: iStock/Askolds

Представительство России при Новый пакет помощи США Украине не спасет Киев, заявил заместитель посла России в ООН Дмитрий Полянский в социальной сети X.
«Вот что происходит, когда глава государства не заботится о своем народе и продает свою страну. Здесь нечего праздновать», — написал дипломат, комментируя пост президента Украины Владимира Зеленского, который радовался решению Палаты представителей Конгресса США.

Назвав Украину антироссийской «частной военной компанией», Полянский спрогнозировал, что эта компания «профункционирует немного дольше, в карманах осядет больше денег, больше оружия украдут, а десятки тысяч украинцев отправятся в мясорубку».

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.

Документ будет направлен в Сенат США, который приступит к голосованию во вторник 23 апреля.

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В Европе отказались от конфискации замороженных российских активов
WP: Власти стран ЕС отказались от конфискации замороженных российских активов
21 апреля 2024, 03:53

Фото: iStock/Pineapple Studio

Европейские власти не хотят арестовывать замороженные российские активы, опасаясь неприятных последствий, сообщает The Washington Post, ссылаясь на собственные источники.
По словам источников издания, европейские политики в ярости от того, что Вашингтон требует ареста российских активов. Они опасаются, что это решение повлияет на банковский сектор и приведет к оттоку капитала из ЕС. Они также не исключают, что Россия может принять зеркальные меры.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.

Голосование по законопроекту назначено на 23 апреля. Это заявление сделал лидер демократического большинства. сенатор Чак Шумер.

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#активы
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«Бессмысленно»: В США отозвались о новой помощи Украине
Бывший советник Пентагона Макгрегор: Новая помощь Украине бессмысленна
21 апреля 2024, 03:03

Фото: iStock/:Liudmila Chernetska

Бывший советник Пентагона генерал Дуглас Макгрегор пожаловался, что новая помощь Украине бессмысленна. Об этом он заявил в социальной сети X.
«Война на Украине закончена, нет смысла отправлять туда деньги. Что насчет финансирования нашей границы!» – отметил он.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.

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Грузинские митингующие в Тбилиси пришли к президентскому дворцу
Протестующие против закона об иноагентах пришли к дворцу президента в Тбилиси
21 апреля 2024, 02:30

Фото: iStock/sibway

В Тбилиси выступающие против закона об иностранных агентах прошли маршем от площади Свободы до президентского дворца, передает телеканал Rustavi 2.
К акции протеста присоединилось женское шествие. Активисты собрались возле здания законодательного органа. Продолжают звучать требования отмены закона.

При этом было подчеркнуто, что политики находятся на рабочем месте.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что, несмотря на международную критику, власти Грузии не намерены отказываться от закона об иностранных агентах. По словам премьер-министра, американские и европейские политики, критиковавшие закон, не высказали ни одного аргумента против его принятия.

Позже председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что власти отменят или изменят закон об иностранных агентах после того, как страна получит предложение о вступлении в Евросоюз.

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В США назначили дату голосования Сената по проекту помощи Украине
Шумер: Голосование по помощи Украине начнется 23 апреля в Сенате Конгресса США
21 апреля 2024, 02:19

Фото: iStock/IrisImages

Во вторник, 23 апреля, Сенат Конгресса США начнет голосование по одобренному Палатой представителей законопроекту о выделении средств союзникам, в том числе Украине, и аресте российских активов. Такое заявление сделал лидер демократического большинства сенатор Чак Шумер в социальной сети X.
«Сенат готов сделать необходимый шаг в отношении дополнительного финансирования на национальную безопасность… и един в соглашении закончить эту работу с первым голосованием во вторник», – назвал день начала голосования Шумер.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.

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В Конгрессе произошел скандал во время голосования по Украине
Рсепубликанцы и демократы устроили скандал во время голосования в Конгрессе
21 апреля 2024, 01:59

Фото: iStock/rarrarorro

По данным Демократы и республиканцы устроили скандал, когда представитель демократов начал размахивать флагом во время голосования по мерам помощи Киеву, сообщает Fox News.
Как утверждается, под конец голосования представитель демократов начал размахивать украинским флагом. Это заставило республиканца Марка Молинаро, председательствовавшего на голосовании, обвинить демократов в нарушении протокола.

«Левая сторона прохода (места, где сидят демократы) взорвалась радостными возгласами, когда таймер голосования достиг нуля, за что Молинаро сделал им замечание», – говорится в сюжете.

В свою очередь республиканка от Флориды Анна Паулина подошла к микрофону и сказала: «Уберите эти чертовы флаги». Журналисты резюмировали, что эти слова вызвали еще более бурную реакцию со стороны демократов.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.

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#украина
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Ядерное оружие появится у Ирана в ближайшие недели, заявили в Германии
21 апреля 2024, 01:34

Фото: iStock/Gerasimov174

Иран может завершить свою программу создания ядерного оружия в течение нескольких недель, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на европейских экспертов.
По мнению директора Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Боннском университет Ульриха Шли, Тегеран приближается к возможности производства ядерного оружия. По его словам, для решения этого вопроса осталось несколько недель.

Шли подчеркнул, что ядерное оружие может понадобиться Ирану не для нападения, а для обеспечения собственной безопасности.

«В течение недели Иран может иметь достаточно урана для производства атомной бомбы», — подчеркнула эксперт по Ирану Сима Шайн, работающая в израильском Институте по изучению национальной безопасности.

До этого ВВС США тайно разместили ракеты, способные повредить и вывести из строя электронику иранских ядерных объектов. При этом подчеркивается, что эти ракеты не представляют угрозы для гражданского населения.

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