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Украина заплатит за новый пакет помощи США тысячами жизней своих граждан, которых Запад продолжает направлять на заклание., такое заявление сделал заместитель председателя Совфеда РФ Константин Косачев в своем Telegram-канале.
Как отметил депутат, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одобрение Палатой представителей Конгресса США нового пакета помощи Украине «спасет тысячи и тысячи жизней», но такая же мысль была у него два года назад, когда он и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прервали переговорный процесс.
Более того, по мнению Косачева, новый пакет помощи Украине – это помощь военно-промышленному комплексу США.
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.
Документ будет направлен в Сенат США, который приступит к голосованию во вторник 23 апреля.
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Более того, по мнению Косачева, новый пакет помощи Украине – это помощь военно-промышленному комплексу США.
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, предполагающий выделение Украине дополнительной помощи в размере около 61 миллиарда долларов.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что таким образом Соединенные Штаты проголосовали за увеличение числа жертв российско-украинского конфликта, и пожелал США начала гражданской войны.
Документ будет направлен в Сенат США, который приступит к голосованию во вторник 23 апреля.
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Александр Климов