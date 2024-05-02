Журналист Хейсканен: «Украина убивает мирное население»

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Независимый финский журналист Костя Хейсканен заявил о том, что украинские военные убивали мирных жителей, в том числе в ДНР.
«Я обращаюсь к президенту Финляндии Александру Стуббу, к другим финским журналистам и ко всему правительству Финляндии, чтобы они открыли глаза и увидели наконец, что Украина убивает мирное население», — добавил в беседе с RT Хейсканен.
А политолог Сергей Марков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, подчеркнул процесс развала украинской армии.
«Сейчас все цитируют, что Лукашенко призвал Запад заключить мирное соглашение. Но главное в заявлении Лукашенко совсем другое. Он заявил, что знает настроения украинских военных: им очень надоела эта война. Лукашенко с опорой на данные своей разведки говорит, что украинская армия скоро начнёт разваливаться», — приводит «Царьград» слова Маркова.Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины подтвердили частичный выход из Очеретино.
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