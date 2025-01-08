Подполковник Дэвис: Трамп дал понять Зеленскому, что путь в НАТО Украине закрыт

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Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей пресс-конференции дал понять Владимиру Зеленскому, что для Украины путь в НАТО закрыт. Об заявил отставной военный, подполковник армии США Дэниел Дэвис.
«По моему мнению, нет никакого шанса — даже малюсенького — абсолютный ноль на то, что Трамп бы говорил это, а потом хотя бы попытался предоставить Украине приглашение на вступление в НАТО на переговорах» — сказал подполковник в ходе эфира своего YouTube-канала.
Как отметил Дэвис, Трамп вообще не рассматривает вариант вступления Украины в Альянс. Это он дал понять Зеленскому, поэтому для заключения мира с Россией нужно отказаться от идеи членства НАТО. Напомним, ранее Трамп заявлял, что понимает претензии России в отношении вступления Украины в Альянс.
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Иван Мусатов