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Всё ближе становится момент, когда украинские войска потерпят полное и окончательное поражение на фронте. Так считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
В эфире YouTube-канала Deep Dive он заявил, что конфликт подходит к своему завершению, но совсем не так, хотелось бы Киеву и его западным союзникам. По мнению отставного американского военного, украинская армия вот-вот может буквально физически развалиться.
По словам офицера, если Запад будет игнорировать реальность, то недалёк момент, когда части ВСУ не смогут поддерживать свою целостность и рухнут. Тогда союзникам Киева останется признать, что всё западное и европейское оружие, все деньги, всё лучшее западное снаряжение и оборудование — всё это провалилось, было разрушено и разбито на поле боя, и придётся с этим смириться, заключил Дэвис.
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«Тогда натиск России ещё больше усилится, и это то, где мы сейчас находимся», — сказал Дэвис.
По словам офицера, если Запад будет игнорировать реальность, то недалёк момент, когда части ВСУ не смогут поддерживать свою целостность и рухнут. Тогда союзникам Киева останется признать, что всё западное и европейское оружие, все деньги, всё лучшее западное снаряжение и оборудование — всё это провалилось, было разрушено и разбито на поле боя, и придётся с этим смириться, заключил Дэвис.
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Александр Бойцов