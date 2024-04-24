Подполковник из Тюмени уклонился от службы на СВО и получил три года колонии

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В Тюменской области подполковник внутренней службы УФСИН уклонился от мобилизации и получил тюремный срок. Об этом сообщает «72.ru».
Отмечается, что мужчину мобилизовали как лейтенанта запаса несколько лет назад в октябре, однако он не явился в войсковую часть ДНР. В октябре прошлого года сотрудники военкомата начали его розыск.
Сибиряк сам явился в военкомат, где ему вновь сказали ехать в зону проведения спецоперации, но он этого не сделал. В этот же период он обращался за медицинской помощью.
Медики рекомендовали мужчине амбулаторное лечение, что не препятствовало военной службе, но он остался дома с семьей. После чего суд признал мужчину виновным по статье о неявке в срок на службу без уважительных причин. Ему грозит три года тюремного заключения.
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Сибиряк сам явился в военкомат, где ему вновь сказали ехать в зону проведения спецоперации, но он этого не сделал. В этот же период он обращался за медицинской помощью.
Медики рекомендовали мужчине амбулаторное лечение, что не препятствовало военной службе, но он остался дома с семьей. После чего суд признал мужчину виновным по статье о неявке в срок на службу без уважительных причин. Ему грозит три года тюремного заключения.
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Екатерина Коршунова