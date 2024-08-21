Подполковник Шкурлатов рассказал, откуда могли запустить дроны по Подмосковью

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) могли запустить беспилотники по Подмосковью не только с территории Украины, но и с территории России, например, из Курской области. Об этом заявил подполковник запаса Роман Шкурлатов.
В ночь на 21 августа российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили либо подавили с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 45 украинских БПЛА. 11 из них были уничтожены в районе Подольска Московской области.
В разговоре с «МК» военный эксперт отметил, что эти дроны не обязательно запускались с самой Украины.
Он также подчеркнул, что украинские беспилотники способны преодолевать значительные расстояния.
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В разговоре с «МК» военный эксперт отметил, что эти дроны не обязательно запускались с самой Украины.
«Сейчас ничего не мешает противнику затащить пусковые установки через пока контролируемый ими участок госграницы и совершить запуск», — пояснил подполковник.
Он также подчеркнул, что украинские беспилотники способны преодолевать значительные расстояния.
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Александр Бойцов