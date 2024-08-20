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В Крыму уничтожили БПЛА ВСУ

МО РФ: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией Республики Крым 2 БПЛА ВСУ
20 августа 2024, 07:25
Фото: istockphoto/sommersby

Фото: istockphoto/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 2 БПЛА над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал детский сад в Кременной Луганской народной республики. Как сообщил руководитель городской администрации Вячеслав Третьяков, летательный аппарат влетел в окно, пострадавших, к счастью, нет.



До этого боевики атаковали дронами-камикадзе железнодорожный мост через реку Десну в Брянской области. Переправа расположена в километре от границы с Сумской областью Украины и имеет важное стратегическое значение.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

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Боевики ВСУ вновь прикрываются мирными гражданами под Купянском
Марочко: ВСУ, отступив из Песчаного, размещают личный состав в жилых домах
20 августа 2024, 08:13

Фото: istockphoto/Olha Romaniuk

Боевики Вооруженных сил Украины отступая из-под Купянска Харьковской области, пытаются прикрыться от ударов мирными жителями. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.
«На купянском направлении отступающие украинские войска пытаются спастись от обстрелов, прикрываясь мирными гражданами», — рассказал он.

По его словам, из-за потерь части позиций в районе Песчаного украинские военные начали переброску личного состава, вооружения и военной техники с линии боевого соприкосновения в Ковшаровку. Марочко рассказал, что боевики прячут автотранспорт и бронетехнику в гражданских строениях, чтобы укрыться от ударов ВС РФ. Помимо этого, они расквартировываются в домах мирных жителей.

«Также вокруг Ковшаровки установлены блокпосты, через которые гражданским проход запрещен. По сути, оставшиеся жители Ковшаровки стали заложниками у вооруженных формирований Украины», — добавил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе села Липцы и города Волчанска на харьковском направлении идут интенсивные бои. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Чехии забили тревогу из-за ЧП на Украине
Forum24: украинский фронт в Донбассе разваливается
20 августа 2024, 08:12

Фото: iStock/Silent_GOS

Обвал обороны украинских войск на Донбассе позволил России приблизиться ко взятию стратегически важного города Покровска. Об этом сообщает издание Forum24.
Уточняется, что потеря контроля над Покровском поставит под угрозу другие удерживаемые ВСУ населенные пункты. После взятия города российские войска смогут прорваться с механизированными силами на север и обойти все украинские укрепления в ДНР, говорится в материале издания.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стало известно о интенсивных боях на Харьковском направлении
Марочко: под Липцами и Волчанском идут интенсивные бои, несмотря на потери ВСУ
20 августа 2024, 07:56

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в районе села Липцы и города Волчанска на харьковском направлении идут интенсивные бои. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, активность боев не снижается уже около недели. Боевики ВСУ невзирая на большие потери продолжают атаковать. Он рассказал, что противник действует чаще всего малыми маневренными группами при поддержке бронетехники и артиллерии. На некоторых участках фронта отмечается увеличение использования Вооруженными силами Украины наземных и летательных дронов.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее сообщалось, что потери украинских войск составили 1935 человек. Самые большие противник понес в зоне контроля подразделений российских группировок войск «Запад» и «Юг» — 535 и 570 бойцов.

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Военные медики на Курском направлении попали в засаду ДРГ
Военный врач: медики в Курской области вступили в бой с ДРГ и спасли раненых
20 августа 2024, 07:43

Фото: istockphoto/Cunaplus_M.Faba

Военный врач с позывным «‎Фрегат» рассказал, что военные медики, которые эвакуировали раненых, попали в засаду ДРГ. Об этом информирует РИА Новости.
«Несмотря на то что медики, они, помимо того что вынуждены оказать помощь раненым, они еще и отстреливались параллельно, применяли огнестрельное оружие. Получили медики ранения, но раненых вытащили, потом вызвали дополнительную эвакуацию и доставили и медиков тоже ранеными», — поделился он.

Военные медики рассказали, что ранения, которые люди получают на Курском направлении, отличаются от ранений на других участках фронта. По словам «Фрегата», большая часть — это пулевые ранения.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

В Крыму уничтожили БПЛА ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Президент Чехии допустил принятие Украины в НАТО
Президент Чехии: Украина сможет вступить в НАТО с временной границей
20 августа 2024, 07:14

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украину можно было бы принять в состав НАТО и с «‎временной административной границей». Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в интервью изданию Novinky.
По его словам, восстановление Украиной контроля над всей территорией не является обязательным условием.

«Если будет демаркация, хотя бы административная граница, то мы можем принять эту административную границу как временную и принять Украину в НАТО с той территорией, которую она будет контролировать на тот момент», — пояснил он.

14 июня, выступая в Министерстве иностранных дел России, президент РФ Владимир Путин представил новый план мирного урегулирования, предложив Киеву вывести свои войска с территории Луганской Народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР), а также из Херсонской и Запорожской областей.

Ранее сообщалось, что НАТО вскоре придется принять важное решение по своей политике в отношении Украины. Майор вооруженных сил (ВС) США в отставке Станислав Крапивник заявил, что в сентябре альянс должен будет решить, отказаться ли от «украинского проекта» или полностью участвовать в нем.

Украину не хотят приглашать в НАТО из-за коррупции в стране. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Депутат Госдумы заявил, что Зеленский идет по пути Гитлера
Депутат Шеремет: ВСУ на русской земле ждет участь немецких фашистов
20 августа 2024, 06:36

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что президент Украины Владимир Зеленский пытается повторить тактику гитлеровского маневра, предпринятого во время Второй мировой войны. По мнению Шеремета, украинские войска, стремящиеся к захвату Курской области, ожидает судьба немецких фашистов, потерпевших поражение в битве на Курской дуге в 1943 году.
Шеремет отметил, что Зеленский, по его мнению, пытается создать «буферную зону» в Курской области, что, как считает депутат, является аналогом неудачной стратегии немецких захватчиков. Он предсказывает, что для ВСУ курское направление станет «последней огненной обителью», из которой они не смогут выйти.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что украинские войска начали наступление в Курской области 6 августа, но их продвижение было остановлено. По данным Минобороны РФ, ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев предпринял провокацию и что российские войска дадут достойный ответ.

Кроме того в военном ведомстве сообщили, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, поставленные перед Россией, будут достигнуты.

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СБУ предложила россиянке деньги за поджог пункта помощи мобилизованным
СБУ предложила россиянке 2 тысячи долларов за поджог пункта помощи СВО
20 августа 2024, 06:01

Фото: istock/Semen Salivanchuk

Осужденная за попытку поджога пункта помощи мобилизованным в Ярославской области Валерия Зотова получила от представителя Службы безопасности Украины (СБУ) обещание заплатить 2 тысячи долларов за выполнение приказа. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Зотова, выполняя задание, собрала информацию о расположении пункта сбора помощи, наличии камер наблюдения и охраны, а также сделала фотографии прилегающих территорий. В феврале 2023 года она была арестована за попытку поджога здания администрации в поселке Карабиха, где осуществлялся сбор гуманитарной помощи для нужд специальной военной операции (СВО). Она приобрела 5 литров бензина, но не успела довести свой план до конца, так как была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

Второй западный окружной военный суд приговорил Зотову к шести годам колонии общего режима, а последующие апелляции и кассационная жалоба были отклонены. Защита Зотовой утверждала, что она якобы намеревалась обмануть СБУ, сфотографировать канистру с бензином, но не совершать поджог.

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#суд
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#защита
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#сбу
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Минобороны: морпехи остановили наступление ВСУ в Курской области
Минобороны: морпехи остановили колонну ВСУ и уничтожили девять единиц техники
20 августа 2024, 05:50

Фото: istock/Aleksandr Golubev

Военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота России остановили наступление колонны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, уничтожив девять единиц вражеской военной техники, сообщает Минобороны РФ.
Среди уничтоженной техники — бронетранспортеры Stryker и «Козак», бронеавтомобиль HMMWV, а также подразделение 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Также сообщается, что российским морпехам удалось захватить два бронетранспортера Stryker, канадский броневик Roshel SARV, противоминную машину Cougar и взять в плен несколько военнослужащих противника.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область 6 августа с целью захвата территории, однако их продвижение было остановлено. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 3,8 тысячи военнослужащих и 54 танка. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, поставленные перед Россией, будут достигнуты.

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#владимир путин
#президент
#всу
#вс рф
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Украинцы обстреляли Белгород, есть пострадавшие
Гладков: При обстреле ВСУ в Белгородской области пострадал мужчина
20 августа 2024, 03:10

Фото: istock/:aapsky

При атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Маломихайловка Шебекинского городского округа Белгородской области пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам Гладкова, пострадавший получил минно-взрывную травму в результате атаки дрона. С осколочными ранениями лица и ног мужчину доставили в городскую больницу №2 в Белгороде. Медицинские специалисты проводят необходимые обследования и оказывают ему всю необходимую помощь.

В результате обстрела в том же селе также были повреждены остекление и фасад коммерческого объекта, а рядом стоящий легковой автомобиль был посечен осколками.

Кроме того, в селе Грушевка Волоконовского района временно отсутствует мобильная связь из-за атаки беспилотника на объект связи. В районе поселка Октябрьский была повреждена легковая машина, у которой пострадали фары, бампер и капот.

Гладков добавил, что два населенных пункта Грайворонского городского округа также подверглись обстрелам. В поселке Горьковский частично разрушен частный дом, а в селе Безымено сгорел дом в результате попадания боеприпаса.

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