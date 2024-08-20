В Крыму уничтожили БПЛА ВСУ

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За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 2 БПЛА над территорией Республики Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал детский сад в Кременной Луганской народной республики. Как сообщил руководитель городской администрации Вячеслав Третьяков, летательный аппарат влетел в окно, пострадавших, к счастью, нет.
До этого боевики атаковали дронами-камикадзе железнодорожный мост через реку Десну в Брянской области. Переправа расположена в километре от границы с Сумской областью Украины и имеет важное стратегическое значение.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал детский сад в Кременной Луганской народной республики. Как сообщил руководитель городской администрации Вячеслав Третьяков, летательный аппарат влетел в окно, пострадавших, к счастью, нет.
До этого боевики атаковали дронами-камикадзе железнодорожный мост через реку Десну в Брянской области. Переправа расположена в километре от границы с Сумской областью Украины и имеет важное стратегическое значение.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
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Дарья Осипова