Беспрецедентная атака БПЛА на Москву: Зачем Украина повышает градус напряженности?

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В ночь на 21 августа Москва подверглась одной из самых масштабных атак с применением БПЛА за все время. Что известно к этому часу об ударах ВСУ по столице — читайте в материале «Радио 1».
Что известно об атаке ВСУ на Москву 21 августаВ 3 часа ночи появилось сообщение мэра Москвы Сергея Собянина о попытке БПЛА пролететь с юга к Москве:
«Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — сообщил градоначальник.
Спустя 15 минут там же ПВО сбили еще два дрона.
В 3:46 Собянин проинформировал о четвертом беспилотнике, не указав район, в котором сработала система ПВО. Телеграм-канал Baza опубликовал ролик, зафиксировавший поражение этого БПЛА.
В 4:23 сообщалось уже о восьми вражеских дронах.
К 4:43 – число сбитых беспилотников достигло 10.
В 7:11 появился официальный релиз Минобороны РФ, в котором сообщалось, что в Московской области ПВО сбили 11 целей, 23 — в Брянской области, 6 — в Белгородской, 3 — в Калужской.
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Последствия атаки ВСУ на Москву 21 августаСобянин сообщил, что по предварительной информации на месте падения фрагментов БПЛА нет разрушений и пострадавших. Градоначальник отметил, что экстренные службы работают на месте инцидента. Он подчеркнул, что городские власти продолжают следить за ситуацией.
Во время атаки БПЛА в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский были введены временные меры для обеспечения безопасности полетов гражданских авиалайнеров, в результате чего восемь самолетов направились на запасные аэродромы. Сейчас аэропорты функционируют в обычном режиме.
Как защищено небо над МосквойСтоит отметить, что попытка атаки ВСУ с помощью БПЛА на столицу России произошла спустя неделю после того, как Собянин в рамках форума «Территория смыслов» сделал заявление о защищённости неба над Москвой.
«Москва первая вообще испытала на себе удары беспилотников, они прилетали в правительственные здания, в жилые здания и даже в Кремль. Благодаря совместной большой работе, проделанной с Министерством обороны, сегодня московское небо защищено надёжнее, чем, может быть, другие регионы, и уже в течение года ни одного попадания на территорию города нет, хотя атаки не прекращаются ни на один день», — заявил он 13 августа в ходе встречи.
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Что говорят эксперты об атаке ВСУ на МосквуВоенкор Юрий Котенок отметил, что украинские беспилотники 21 августа предприняли масштабную атаку на российские регионы и попытались прорваться к Москве после двух дней «относительного затишья».
Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с «Радио 1» сказал, что эту масштабную террористическую атаку лично санкционировал Владимир Зеленский.
«С точки зрения мер нашего реагирования, мы должны воспринимать его как международного террориста. Человек, который отдает приказы об террористических атаках против Российской Федерации, является приоритетной целью. Он должен быть уничтожен в качестве ответных мер Российской Федерацией. Мы рассчитываем, что такое решение будет принято в центрах принятия решений, в противном случае такие атаки будут повторяться в возрастающем масштабе. Зло должно быть наказано, Зеленский — подонок и убийца, на его руках кровь российских граждан», — высказался Коротченко.
Генерал-майор авиации Сергей Липовой выдвинул предположение, что под видом беженцев с Украины скрываются представители пятой колонны. Как считает Липовой, именно они собирают и запускают беспилотники, в том числе в сторону Москвы.
«У нас большое количество под видом беженцев, пятая колонна, которая сбежала с Украины и разместилась в близлежащих регионах, в том числе в Московской области. Судя по всему, оттуда, с места компактного поселения, идут эти запуски. Думаю, в ближайшее время их обезвредят — тех, кто делает эти беспилотники у себя в гаражах, подвалах, сараях и запускает», — отметил Липовой в беседе с NEWS.ru.Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник подчеркнул, что атаки ВСУ связаны с визитами в Киев политиков иностранных государств.
«Украина повышает градус напряженности. Возможно, они таким образом готовятся к переговорам. Сейчас на Украину приезжают высокопоставленные политики с мирными инициативами, и это повышает их самооценку, вот они и показывают, на что якобы способны. Поразить цели не может, но запустить можем. В итоге эскалация только расширяется», — объяснил Колесник в беседе с «Лентой.ру».Читайте также:
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Алина Юрчак