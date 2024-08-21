В Мурманской области сбили украинский БПЛА на пути к военному аэродрому

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В районе поселка Высокий в Мурманской области система ПВО сбила украинский БПЛА, который, предварительно, направлялся к военному аэродрому «Оленья». Об этом сообщает телеграм-канал Mash. С данного аэродрома вылетают российские стратегические бомбардировщики, говорится в сообщении.
По данным издания, сбитый беспилотник — А22 «Летучая лисица с базовой дальностью в 1100 километров, а в модифицированной версии — 2000 с лишним. Отмечается, что его могли запустить из Черниговской области, расстояние от которой до аэродрома «Оленья» составляет порядка 1800 километров.
В публикации указано, что БПЛА подобного типа ВСУ использовали во время атаки на Елабугу в Татарстане.
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