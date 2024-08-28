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Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что бойцы ВС России значительно продвинулись на красноармейском (покровском) направлении. Соответствующее заявление он сделал в эфире Первого канала, пишет РИА Новости.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.
По словам Кимаковского, российские военные в динамике последних трех дней сильно продвинулись на покровском направлении. Он рассказал, что в Гродовке идут достаточно серьезные бои на этом направлении.
Помимо этого, советник главы ДНР отметил, что военные ВС РФ стараются оберегать от разрушений освобожденные населенные пункты. В пример он привел Новогродовку, которую освободили, по его словам, за два с половиной дня.
Ранее сообщалось, что Российские бойцы освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. В российском оборонном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ. Другие подробности в настоящее время не приводятся.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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По словам Кимаковского, российские военные в динамике последних трех дней сильно продвинулись на покровском направлении. Он рассказал, что в Гродовке идут достаточно серьезные бои на этом направлении.
«Но если получится у нас на Красном Яре и в Николаевке добиться существенных успехов, а сейчас они намечаются, то этот населенный пункт будет взят по кольцу, и это позволит нам существенно продвинуться в этом направлении», — рассказал он.
Помимо этого, советник главы ДНР отметил, что военные ВС РФ стараются оберегать от разрушений освобожденные населенные пункты. В пример он привел Новогродовку, которую освободили, по его словам, за два с половиной дня.
«Без особых потерь и без особого разрушения, вот именно как раз социальных объектов и многоквартирных домов», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Российские бойцы освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. В российском оборонном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ. Другие подробности в настоящее время не приводятся.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова