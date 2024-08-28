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В ДНР оценили продвижение ВС России на Красноармейском направлении

Советник главы ДНР: ВС России продвинулись на Красноармейском направлении
28 августа 2024, 15:30
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил, что бойцы ВС России значительно продвинулись на красноармейском (покровском) направлении. Соответствующее заявление он сделал в эфире Первого канала, пишет РИА Новости.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.

По словам Кимаковского, российские военные в динамике последних трех дней сильно продвинулись на покровском направлении. Он рассказал, что в Гродовке идут достаточно серьезные бои на этом направлении.



«Но если получится у нас на Красном Яре и в Николаевке добиться существенных успехов, а сейчас они намечаются, то этот населенный пункт будет взят по кольцу, и это позволит нам существенно продвинуться в этом направлении», — рассказал он.

Помимо этого, советник главы ДНР отметил, что военные ВС РФ стараются оберегать от разрушений освобожденные населенные пункты. В пример он привел Новогродовку, которую освободили, по его словам, за два с половиной дня.

«Без особых потерь и без особого разрушения, вот именно как раз социальных объектов и многоквартирных домов», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Российские бойцы освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике. В российском оборонном ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Центр» активными действиями продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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Жителям Курской области пришлось спасаться вплавь от украинских военных
28 августа 2024, 16:02

Фото: istockphoto / Irina Piskova

Эвакуированные из Суджанского района Курской области рассказали, что скрывались в кустах и плыли с детьми, чтобы спастись от украинских солдат. Об этом сообщили в РИА Новости.
Одна из жительниц Суджи рассказала, что украинские военные блокировали дорогу, не позволяя людям уехать.

«Знакомые выезжали через село Гуево на машине, но их обстреляли. Водитель был ранен, а его жену оглушило. Украинские военные, которые находятся на Гончаровке, обстреляли именно эту машину, потому что другого пути для выезда больше нет», — сообщила девушка.

По её словам, людям приходилось пересекать реку и идти лесами, чтобы найти безопасный путь.

Вторая женщина, которая также была эвакуирована, рассказала, что из-за стрельбы украинских военных, им приходилось бежать в огород и прятаться в кустах.

Эвакуировавшаяся жительница Суджи рассказала, что украинские военные стреляли по мирным людям, как в тире. Также сообщалось о случае, когда украинские танкисты расстреляли машину семьи из села Погребки.

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#девушка
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Стало известно о перехваченном разговоре иностранного наёмника в приграничье
Российские военные перехватили разговор предположительно американского наёмника
28 августа 2024, 15:44

Фото: iStock/chuanchai

Российские военные перехватили разговор предположительно американского наёмника, который воюет на стороне ВСУ в курском приграничье.
«Отчётливо были слышны разговоры на польском. Есть у нас подразделение РЭР, которые периодически скидывают нам пеленги, перехваты. Конкретно имеется один перехват разговора иностранных наёмников. По наречию ближе похоже к американской речи», — поделился в беседе с RT один из военных.

А координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев прокомментировал удары российских ракет по инфраструктуре Украины. Он отметил, что ВС РФ наносили удары не по всей территории.

«Всё же меняется блоками. То есть блок сняли — блок поставили. Ориентировочно где-то к обеду вчера уже практически всё было готово», — отметил в беседе с «Царьградом» Лебедев.

Ранее сообщалось, что в районе Журавлей Кореневского района Курской области военные ВС РФ уничтожили 3 автомобиля и около 20 боевиков ВСУ, тем самым сорвав ротацию.

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#всу
#вс рф
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В США заявили о новой фазе конфликта на Украине
Джонсон: украинский конфликт перешел в новую и более опасную фазу
28 августа 2024, 15:30

Фото: iStock/Diy13

Украинский конфликт перешел на новый и более опасный этап. Об этом сообщил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
По словам Джонсона, новой фазой украинского противостояния стали немецкие танки со свастикой и иностранными военными на российской территории. Бывший аналитик подчеркнул, что ситуация для Киева складывается крайне плохо, при этом она продолжает ухудшаться.

Джонсон выразил мнение, что в результате Украина не сможет выжить как страна, так как действия, которые Запад предлагает Киеву, становятся безумнее.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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В Курской области ВС РФ сорвали ротацию ВСУ
В районе Журавлей Курской области военные ВС РФ сорвали ротацию ВСУ
28 августа 2024, 15:29

Фото: istockphoto/zim286

В районе Журавлей Кореневского района Курской области военные ВС РФ уничтожили 3 автомобиля и около 20 боевиков ВСУ, тем самым сорвав ротацию. Об этом информирует ТАСС.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«В районе Журавлей Кореневского района уничтожено расчетом Д-30 3 автомобиля и около 20 солдат ВСУ. Таким образом сорвана ротация», — сказал собеседник ТАСС.

По словам источника, ротацию сорвали бойцы морской пехоты Российской Федерации.

Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона. По данным Минобороны, за время боев в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли более 6600 военных.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия в локации к северо-западу от села Бахтинка Курской области уничтожила группу украинских штурмовиков, которая состояла из семи человек. Они относились к 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины.

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#атака
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Песков отреагировал на киевский «план победы над Россией»
Песков: Россия добьется успеха в спецоперации вне зависимости от заявлений Киева
28 августа 2024, 15:15

Фото: сайт Кремля

Россия добьется успеха в рамках спецоперации на Украине вне зависимости от заявлений Киева о существовании «плана победы над Россией». Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что подобные заявления Москва слышала уже не раз. По словам Пескова, Россия хорошо понимает природу режима, который сформировался на Украине в правление президента Владимира Зеленского.

Ранее Песков прокомментировал слова Трампа о третьей мировой войне. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сбу
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Жительница Курской области рассказала, как боевики ВСУ расстреляли мужчину на улице
Жительница Курской области: ВСУ расстреляли мужчину на улице в селе Плехово
28 августа 2024, 15:12

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

В селе Плехово Курской области боевики ВСУ расстреляли мужчину на улице. Об этом рассказала местная жительница на опросе у военного следователя СК РФ, которая была ранее эвакуирована, пишет РИА Новости.
Вооруженные силы Украины продолжают удерживать контроль над некоторой частью Курской области и стремятся совершить новый прорыв, но все попытки проникнуть вглубь обороны России оперативно пресекаются российскими военными. По словам Нины Девятиловой, мирные жители в плену у боевиков сидят где-то в подвале.

«А где-то в Плехово тоже мужчину убили. Шёл по улице, они его расстреляли», — сказала она.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

Ранее сообщалось, что полковник в отставке Ральф Тиле в интервью немецкому изданию Focus предостерег Владимира Зеленского о потенциально опасных последствиях реакции на масштабные российские атаки. Он отметил, что атаки на Российскую Федерацию могут еще сильнее разозлить президента РФ Владимира Путина.

До этого хакерская группа RaHDit, известная как «Злые русские хакеры», опубликовала в интернете данные около 7700 членов обновленного нацистского полка «‎Азов»*. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*батальон признан террористическим и запрещён на территории России
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#атака
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ВСУ наносят удары по своим солдатам, которые сдаются в плен
Алаудинов: ВСУ бьют по своим солдатам, которые сдаются в плен
28 августа 2024, 15:11

Фото: istockphoto / NiseriN

Военные ВСУ наносят удары по своим же солдатам, которые пытаются сдаться в плен, сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. По данным генерала, пленных трудно уберечь от своих же сотоварищей.
«Украинские формирования стараются уничтожить тех, кто сдается в плен, и наносят по ним удары. По своим же», – рассказал Алаудинов корреспонденту Комсомольской правды.

Военные сообщают, что из-за атак ВСУ по своим же, российским бойцам сложно вывести военнопленных живыми. Причем украинская армия также относится и к мирным жителям, которых используют в виде живого щита или расстреливают.

Ранее в Кривом Роге от удара «Искандера» погиб полковник СБУ Сергей Сергейчук. Бывшего замначальника Центра кибербезопасности госспецсвязи ликвидировали ракетным ударом по гостинице «Аврора», которая стала базой ВСУ и наемников.

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#всу
#плен
#вс рф
#курская область
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В Кривом Роге от удара «Искандера» погиб полковник СБУ Сергейчук
От удара «Искандера» погиб полковник СБУ, экс-глава Черкасской области Сергейчук
28 августа 2024, 14:48

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате ракетного удара по гостинице «Аврора» в Кривом Роге был ликвидирован бывший замначальника Центра кибербезопасности госспецсвязи, экс-глава Черкасской области полковник СБУ Сергей Сергейчук. Об этом информирует Telegram-канал «Военное обозрение».
Уточняется, что удар по гостинице «Аврора», которая стала базой ВСУ и наемников была поражена 27 августа. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, из под завалов здания извлекли 15 англоязычных раненых.

С 2020 года Сергейчук был назначен губернатором Черкасской области. Во время своей деятельности он отметился рядом скандалов, связанных с коррупцией и рейдерскими захватами.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
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#смерть
#украина
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Депутат Рады заявила, что бригады ВСУ оставляют свои позиции в ДНР
Депутат Рады Безуглая: ВСУ оставляют позиции на Красноармейском направлении
28 августа 2024, 14:35

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «‎Слуга народа» Марьяна Безуглая заявила, что ВСУ оставили позиции в Новогродовке на красноармейском (покровском) направлении в ДНР без боя. Об этом информирует ТАСС.
По ее словам, окопы перед Новогродовкой были пустыми. Она сообщила, что 31-ю бригаду перед городом забрали, а командира сняли и завели против него уголовное дело. Безуглая рассказала, что вместо бригады отправили подразделение, которое не было обучено.

«Это не единственная недавняя «ротация». Планируются еще такие. Торецк, Покровск — будут еще», — написала она в своем Telegram-канале.

Депутат отметила, что в районе Селидова неделю назад наблюдала такую же ситуацию. По ее словам, она зашла в окопы, но их не охраняли. Безуглая сказала, что «фрагментация фронта увеличивается», а ротации «приводят к прорывам и смертям». При проведении ротации в Угледаре он будет потерян, заключила она.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что российские бойцы освободили населенный пункт Камышевка в ДНР.

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