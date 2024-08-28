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В районе Журавлей Кореневского района Курской области военные ВС РФ уничтожили 3 автомобиля и около 20 боевиков ВСУ, тем самым сорвав ротацию. Об этом информирует ТАСС.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
По словам источника, ротацию сорвали бойцы морской пехоты Российской Федерации.
Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона. По данным Минобороны, за время боев в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли более 6600 военных.
Ранее сообщалось, что российская артиллерия в локации к северо-западу от села Бахтинка Курской области уничтожила группу украинских штурмовиков, которая состояла из семи человек. Они относились к 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины.
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«В районе Журавлей Кореневского района уничтожено расчетом Д-30 3 автомобиля и около 20 солдат ВСУ. Таким образом сорвана ротация», — сказал собеседник ТАСС.
По словам источника, ротацию сорвали бойцы морской пехоты Российской Федерации.
Вооруженные силы России отбрасывают вражеские группировки ВСУ с территории российского региона. По данным Минобороны, за время боев в Курской области Вооруженные силы Украины потеряли более 6600 военных.
Ранее сообщалось, что российская артиллерия в локации к северо-западу от села Бахтинка Курской области уничтожила группу украинских штурмовиков, которая состояла из семи человек. Они относились к 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины.
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Дарья Осипова