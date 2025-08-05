Подпольщик Лебедев: Ракеты Taurus уже могут быть на вооружении Украины

05 августа 2025, 14:51

Фото: istockphoto / Alex Kochev

Поставки дальнобойных ракет на Украину начались ещё до официальных заявлений, сообщил координатор сил сопротивления Сергей Лебедев в интервью NEWS.ru.





По его словам, немецкие ракеты Taurus KEPD 350, способные поражать цели на расстоянии более 500 км, вероятно, уже находятся на территории Украины.



«А все публичные разговоры, обсуждения и якобы отказы — это разговоры ни о чем. Дымовая завеса. Сначала поставят оружие, а потом объявят о старте поставок. Дела тут опережают слова. На Украине есть немецкие ракеты, не сомневайтесь», — заявил Лебедев.