Против двоих подростков возбудили дело о диверсии в Тульской области — СК

05 августа 2025, 13:59

СК: в Тульской области подростки подожгли релейный шкаф по украинскому заказу

Фото: istockphoto/Akintevs

В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту поджога релейного шкафа на железнодорожной станции Алексин, который был совершен двумя 17-летними подростками. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.