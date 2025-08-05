Против двоих подростков возбудили дело о диверсии в Тульской области — СК
В Тульской области возбуждено уголовное дело по факту поджога релейного шкафа на железнодорожной станции Алексин, который был совершен двумя 17-летними подростками. Об этом 5 августа сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.
Согласно информации ведомства, дело возбуждено по материалам УФСБ России по Тульской области, и инцидент квалифицирован как диверсия по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 281 УК РФ. Поджог произошел 24 июля, и, как установлено, подростки действовали по указанию третьих лиц, предположительно, связанных с украинскими спецслужбами.
Подростки были задержаны и арестованы, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Кроме того, в Санкт-Петербурге московский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для другого несовершеннолетнего, обвиняемого в поджоге полицейского поста. Он был задержан 2 августа и обвинен по пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ за совершение террористического акта.
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