В украинском подполье рассказали, что устройство в ТЦК стоит 50 тысяч долларов

05 августа 2025, 12:48

Фото: iStock/Michele Ursi

На Украине чтобы стать сотрудником ТЦК (аналог военкомата в стране) необходимо заплатить 50 тысяч долларов (около 4-х миллионов рублей. Об этом рассказал координатор местных сил сопротивления Сергей Лебедев.





Как рассказал источник изданию NEWS.ru, такие затраты быстро окупаются, так как сотрудники ТЦК быстро начинают зарабатывать. Как правило, уклонисты от насильственной мобилизации платят военным, чтобы те не отправляли их на фронт. Лебедев подчеркнул, что этот бизнес стал выгоднее наркоторговли.





«Если «бусик» забирает человека и доставляет его в ТЦК, то ему, чтобы уйти до медкомиссии, нужно выложить на стол 2–3 тысячи долларов (160–245 тысяч рублей). Люди начинают звонить родственникам, привлекать все возможности, чтобы выйти. Потому что если ты прошел медицинскую комиссию в ТЦК, то, чтобы выйти, должен уже будешь выложить 15–20 тысяч долларов (1,2–1,6 млн рублей). Отдать машину, квартиру, дом. За день одна разъездная группа ТЦК может взять десятки людей. Когда выходишь из ТЦК — снова становишься объектом «охоты», — рассказал Лебедев.