В Одесской области взрывами повреждены склады и сельскохозяйственная техника

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk
В Одесской области на фоне объявленной воздушной тревоги произошла серия взрывов. В результате повреждения получили складские помещения и сельскохозяйственная техника.
Об этом сообщило оперативное командование Вооружённых сил Украины, отвечающих за южное направление. Других подробностей, а также местонахождения складов, в пресс-службе ВСУ не приводят. Известно, что после того, как раздались сигналы тревоги, в регионе работали системы противовоздушной обороны.
Накануне, 21 апреля, глава областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер сообщал, что российские войска нанесли точечные удары по объектам портовой логистики Одесской области. Для атаки были использованы баллистические ракеты. В местных социальных сетях пишут, что в порту Южный под Одессой третий день тушат пожар на объекте портовой инфраструктуры.
Читайте также:
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы прогремели в двух украинских городах
Взрывы прогремели в Павлограде на юго-востоке Украины
Александр Бойцов