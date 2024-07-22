Подпольщик Лебедев: ВС РФ помешали ротации ВСУ в сторону Волчанска

Фото: istockphoto/aapsky
Ротацию боевиков ВСУ в сторону Волчанска пресекли российские военнослужащие. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, ВС РФ применили ракету.
«По сообщению нашей агентуры, на вокзале шла погрузка техники, боекомплекта и личного состава как раз во время прилета», — прокомментировал Лебедев.
Собеседник агентства добавил, что по информации участников харьковского сопротивления, ударили по ж/д ветке от Южного вокзала до населенного пункта Новоселовка, а потом была детонация.
В район взрыва направляются медики. Лебедев подчеркнул, что удар наносился в ночное время.
Читайте также:
ВКС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины ударом ФАБ-3000 — видео
В Одесской области прогремели взрывы
Пушилин рассказал о продвижении ВС РФ в Красногоровке
Никита Кротов