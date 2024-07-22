Фото: сайт Кремля
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВС РФ ежедневно продвигаются в Красногоровке. Об этом Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
По словам главы ДНР, Красногоровка является следующим относительно крупным населенным пунктом после Авдеевки. Пушилин отметил, что бои еще продолжаются, поскольку враг сопротивляется, однако ежедневно освобождаются новые части Красногоровки.
Ранее немецкий журналист Юлиан Репке написал, что ВСУ за неделю потеряли несколько деревень и десятки квадратных километров территории. По его словам, Украина продолжит терять свои города и населенные пункты.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее немецкий журналист Юлиан Репке написал, что ВСУ за неделю потеряли несколько деревень и десятки квадратных километров территории. По его словам, Украина продолжит терять свои города и населенные пункты.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова