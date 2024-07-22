ВКС России уничтожили пункт дислокации Нацгвардии Украины ударом ФАБ-3000 — видео

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Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пункт временной дислокации 3-го батальона 13-й бригады Нацгвардии Украины ударом ФАБ-3000. Об этом пишет Telegram-канал «Изнанка».
Боевики ВСУ пытались укрыться в одном из домов в населенном пункте Липцы Харьковской области.
В результате под прицельный бомбовый удар военных ВС РФ попали около 50 бойцов Вооруженных сил Украины, а также бронеавтомобиль и три пикапа.
ФАБ-3000 – фугасная авиационная бомба, разработанная в советское время, на сегодняшний день представляет собой одно из самых разрушительных авиационных средств поражения. Она была принята на вооружение после Великой Отечественной войны с боекомплектом в 100, 250, 500, 1500, 5000 и 9000 килограммов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Но забыли о том, что в небе активно работают российские «птицы-разведчики», — отмечает автор поста.
В результате под прицельный бомбовый удар военных ВС РФ попали около 50 бойцов Вооруженных сил Украины, а также бронеавтомобиль и три пикапа.
ФАБ-3000 – фугасная авиационная бомба, разработанная в советское время, на сегодняшний день представляет собой одно из самых разрушительных авиационных средств поражения. Она была принята на вооружение после Великой Отечественной войны с боекомплектом в 100, 250, 500, 1500, 5000 и 9000 килограммов.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова