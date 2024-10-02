Западные СМИ сообщают о потере ВСУ фактического контроля над Красноармейском

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ВСУ практически потеряли контроль над Красноармейском (Покровском) из-за разрушения критически важной инфраструктуры. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на украинских военных.
«Уничтожение железных дорог и моста означает, что город фактически утерян», — говорится в статье.
По словам аналитика из компании Black Bird Group Паси Паройнена, армия России в августе-сентябре продвигалась в Донбассе с небывалой скоростью. Основная часть территорий была освобождена с середины августа, именно тогда, когда ВСУ вторглись в Курскую область.
Напомним, Красноармейск (Покровск) является важнейшим транспортным узлом ВСУ в Донбассе. Именно через него ранее снабжались украинские военные в Часов Яре и Селидово.
Ранее глава МВД Украины Юрий Луценко заявлял, что утерянные украинскими войсками военные позиции в Красноармейске откроют российской армии дорогу в тыл ВСУ в Запорожье.
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Элина Позднякова