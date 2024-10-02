Бывший глава ЦРУ заявил, что Киев должен получить разрешение на удары вглубь РФ

Фото: iStock/Alex Kochev
Бывший глава ЦРУ Майк Помпео в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) объяснил, почему Запад должен разрешить ВСУ атаковать российские регионы дальнобойным оружием. Информация приводится в Telegram-канале пранкеров.
Помпео отметил, что пока россияне в Москве и Петербурге чувствуют себя в безопасности, украинское противостояние «будет продолжаться годами». По словам экс-главы ЦРУ, «можно прийти к соглашению» об урегулировании конфликта, если Запад разрешит украинской армии использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь территории РФ.
Примечательно, что в момент общения Помпео думал, что говорит с африканским политиком.
Ранее сообщалось, что США готовы разрешить украинским боевикам бить вглубь территории РФ дальнобойным ракетами при особом условии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Лавров удивился участию Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира»
В Киеве заявили, что запланировали операции на 2025 год с дальнобойным оружием
Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России
Примечательно, что в момент общения Помпео думал, что говорит с африканским политиком.
Ранее сообщалось, что США готовы разрешить украинским боевикам бить вглубь территории РФ дальнобойным ракетами при особом условии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Лавров удивился участию Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира»
В Киеве заявили, что запланировали операции на 2025 год с дальнобойным оружием
Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину России
Екатерина Коршунова