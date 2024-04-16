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Подпольщик Лебедев: Мощный удар зафиксирован в подконтрольном Киеву городе Запорожье

16 апреля 2024, 14:07
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Удар зафиксирован в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом пишут РИА Новости.
«Запорожье, прилетело. Прилет серьезный», — отмечается в статье.
Данные о масштабах разрушений не приводятся.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что в зоне спецоперации погиб мэр украинского города Лебедин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС РФ сожгли «лучшую» самоходную гаубицу НАТО у Часова Яра
16 апреля 2024, 14:10

Фото: iStock/NiseriN

Вооружённые силы России выследили и сожгли «лучшую» самоходную гаубицу НАТО у Часова Яра, пишет «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным Telegram-канала, артиллеристы отдельной гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа сожгли немецкую самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000.

В Артемовске Вооруженные силы Украины активно используют артиллерию НАТО, пытаясь приостановить наступление ВС России, отмечают в канале. В свою очередь, войска РФ ведут контрбатарейную борьбу.

Самоходную гаубицу Panzerhaubitze 2000 называют одной из «лучших» в мире. Ей принадлежит мировой рекорд по дальности поражения цели.

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На Украине заявили о серьезном продвижении российской армии в Часовом Яре
Deep State: российская армия продвинулась на 1,5 километра к Часову Яру
16 апреля 2024, 14:00

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ продвинулись в районе Часова Яра на полтора километра, пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на данные портала Deep State.
Сообщается, что на подходе к восточным окраинам города развернулись самые активные бои.

Ранее о сложной ситуации в районе населенного пункта Часов Яр говорил главком ВСУ Александр Сырский. Он признал, что украинской армии необходимо принять меры по дополнительному укреплению обороны. Также после потери ряда позиций на этом направлении, в ВСУ начались кадровые чистки.

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Коррупцию в гигантских размерах выявили в ВСУ
16 апреля 2024, 13:53

Фото: iStock/Atstock Productions

Минобороны Украины выявило коррупционные нарушения на сотни миллионов долларов, пишет «Страна.ua».
Об этом изданию рассказал заместитель министра обороны Юрий Джигир. По словам чиновника, махинации с «боевыми» выплатами и воровство гумпомощи стали самыми коррумпированными сферами в ВСУ. Это привело к потере колоссальной части военного бюджета.

В 2023 году была зафиксирована потеря порядка 250 миллионов долларов только на выплатах «боевых». Деньги получили военные, не принимавшие непосредственного участия в боевых действиях.

За последний год установлено около трех тысяч случаев, когда гуманитарная помощь так и не поступила в войска, подчеркнул Юрий Джигир. Потери насчитывали 33 миллиона долларов, что составляет треть от общего объема гумпомощи для ВСУ.

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#всу
#спецоперация
#коррупция
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Солдат ВСУ и наемников уличили в маскировке под мирных жителей
Сальдо: наёмники и солдаты ВСУ маскируются в Херсоне под мирных жителей
16 апреля 2024, 13:27

Фото: iStock/Sinenkiy

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо написал в Telegram-канале, что украинские солдаты и наёмники маскируются под мирных жителей в Херсоне, селятся в их квартиры и грабят нажитое.
По словам Сальдо, разрешение на такое преступное поведение бойцам ВСУ дал назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. При этом военных «чисто символически» предупредили о недопустимости мародерства.

Губернатор рассказал, что боевики занимают лучшее жилье в домах с противоположной стороны от направления на Днепр, чтобы в случае атаки не они попали под обстрел, а мирные ​люди.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Пленный ВСУ Мельничук заявил, что заблудился и сдался в плен российским военным
16 апреля 2024, 13:04

Фото: iStock/Prostock-Studio

Пленный военнослужащий ВСУ Тарас Мельничук сообщил, что заблудился и вышел на российских военных. Произошло это из-за того, что проводник отказался вести его до украинских позиций. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Мне сказали отнести две баклажки воды на позицию. Я сказал, что я не знаю, где эта местность, заблужусь. Мне сказали, что дадут проводника. Проводник отказался идти, показал мне на карте точку и сказал: иди. В результате я заблудился и вышел на позицию русских. Сдаваться в плен выбора не было, и я сдался», — сказал Мельничук.
Военнослужащий считает, что это произошло к лучшему.

«Оно, наверное, так и к лучшему, потому что воевать я не хочу и не умею, военным делом не интересуюсь и считаю эту войну бессмысленной», — сказал он.
Пленный отметил, что скучает о тех временах, когда было «мирно и хорошо». Он пояснил, что попал на фронт после того, как пошел устраиваться работать на шахту. Его не хотели принимать без подписи военкомата. Мужчина отправился туда, после чего его признали годным. Раньше он был ограниченно годен.
Мужчина отметил, что его продержали в военкомате два дня и отправили в 21-й батальон воевать без предварительной подготовки.

«Я не умею стрелять с автомата, пользоваться им и разбирать», — добавил пленный.

Ранее сообщалось, что некоторые украинские пленные просят российское гражданство. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Зеленский назвал позором разделение помощи США между Израилем и Украиной
16 апреля 2024, 12:51

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона о разделении американской помощи Израилю и Украине является позором. Об этом Зеленский сообщил в интервью американской телекомпании PBS.
Украинский лидер отметил, что данное решение демонстрирует приоритет не безопасности, а «чистой политики». По словам Зеленского, никого не волнует вопрос происходящего на Украине.

Зеленский добавил, что «если Конгресс разделит эту помощь на израильскую и украинскую, это значит, что это вопрос выборов в США».

Напомним, ранее Майк Джонсон сообщил, что планирует на этой неделе вынести на голосование отдельные законопроекты по оказанию помощи Израилю, Тайваню и Украине. Возможность разделения финансов Белый дом отверг.

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«Царь-танк»: в зоне СВО обнаружена новая боевая машина на базе Т-80БВ
16 апреля 2024, 12:33

Фото: IStock/Dmitry Andreev

В зоне проведения спецоперации обнаружена новая боевая машина, пишет «Российская газета».
Как сообщает издание, боевую машину отличает присутствие цепей, траков и резиновых экранов. И это не считая традиционных антидроновых решеток, защищающих танк со всех направлений. Кроме этого, Т-80БВ оборудован элементами динамической защиты «Контакт-1».

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации заметили российский танк Т-72 с необычным антидроновым козырьком, который называют «мангалом».

Как отметил обозреватель американского издания TWZ Тайлер Роговей, танк с «царь-мангалом» и минным тралом выглядит «странно».

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Украина отказалась признавать удары по мирным жителям России
Секретарь СНБО Украины Литвиненко: ВСУ не наносят удары по мирным жителям РФ
16 апреля 2024, 12:17

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям российских регионов. Об этом сообщает The Economist.
По словам Литвиненко, ВСУ наносят удары исключительно по военным объектам: кораблям, самолетам, а также по нефтяной российской инфраструктуре. Он отметил, что в отличие от российской армии, Киев не задается целью атаковать мирных жителей РФ.

Ранее сообщалось, что число погибших при украинском обстреле города Токмак в Запорожской области достигло десяти. Спасатели извлекли из-под завалов тела взрослого и ребёнка. Два местных жителя числятся пропавшими без вести.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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«Разные цели»: Военэксперт Литовкин объяснил атаку ВСУ воздушным шаром
16 апреля 2024, 12:12

Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

Сегодня утром Киев пытался совершить теракт в Курской области с применением малоразмерного воздушного шара, сообщает Минобороны. Летательный аппарат был уничтожен российской ПВО.
Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» сообщил, что воздушный шар мог быть запущен с разными целями.

«Его запустили, чтобы это взрывное устройство сбросить на какой-то объект или территорию жилого массива, чтобы люди пострадали, чтобы объект поджечь, вот и все. Так же он мог быть запущен для разведки, для наблюдения. Взрывное устройство могло быть сброшено прицельно: смотрели через оптический прибор, куда летит шар, над чем он пролетает, а потом хотели сбросить, если объект достоин того, чтобы удовлетворить желание этих негодяев-террористов», — сказал эксперт.

Военный обозреватель уверен, что это не новый механизм атаки, и он никак не повлияет на ответный удар.

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