Подпольщик Лебедев: Мощный удар зафиксирован в подконтрольном Киеву городе Запорожье

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Удар зафиксирован в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом пишут РИА Новости.
«Запорожье, прилетело. Прилет серьезный», — отмечается в статье.Данные о масштабах разрушений не приводятся.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что в зоне спецоперации погиб мэр украинского города Лебедин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова