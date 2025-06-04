Подпольщик сообщил об ударе по ВСУ в Полтавской области
Лебедев: бойцы ВС РФ ударили по военной части ВСУ в Полтавской области
Российская армия ударила по украинской военной части под Полтавой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пророссийского подпольщика Сергея Лебедева.
«Полтава. Очень хорошее попадание в часть, где формируют подразделения», — прокомментировал он.Координатор николаевского подполья добавил, что украинские подразделения формировались из прошедших обучение в Европе добровольцев.
Обозреватели отмечают поражение других вражеских объектов, включая подразделения с иностранными наемниками. Поражены: логистический узел ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, склады противника с боеприпасами в Запорожской области, цех по сборке дронов в Харькове и прочие цели.
Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.