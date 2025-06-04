Караганов назвал ошибку России, допущенную в самом начале СВО

04 июня 2025, 20:49

Караганов заявил, что РФ связала себе руки на ядерном направлении в начале СВО

Фото: Istock/Evgeniy Akimenko

Почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов назвал ошибку, допущенную Россией в начале спецоперации. По его словам, Российская Федерация «связала себе руки» на ядерном направлении.





Как считает политолог, Россия совершила оплошность, когда не включила активное ядерное сдерживание в отношении украинского режима. По словам эксперта, европейцам нужно дать понять, что если они и дальше будут провоцировать Россию, то против них будет применено ядерное оружие.





«Не дай Бог применить ядерное оружие, потому что такой шаг снимает табу с его использования и для всех остальных ядерных стран. Это делает человечество более уязвимым. Но при этом нужно было просто постоянно говорить, что оно будет применено, но не по Украине, а по странам-источникам агрессии. А они — в Европе», — заявил Караганов.