Видео: Росгвардия
Кадры с ликвидацией склада боеприпасов ВСУ под Черниговом показали бойцы Росгвардии. Операция проходила совместно с Минобороны РФ. Уточняется, что разведка засекла передвижение украинских неонацистов, а в лесу был обнаружен опорник противника.
«Операторы БПЛА Росгвардии нанесли прицельный удар по целям с помощью FPV-дронов. Средствами объективного контроля удалось зафиксировать на складе масштабное возгорание и многократную вторичную детонацию. Через несколько минут огнем была охвачена вся территория места дислокации боевиков», — сказано в сообщении.На кадрах можно увидеть мощный пожар, начавшийся после поражения цели. Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Тогда президент РФ Владимир Путин обратился к нации, отметив, что украинские боевики уничтожали мирных граждан Донбасса в течение восьми лет.
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Никита Кротов