ВСУ убивают украинских солдат, сдающихся в плен в Курской области

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова
ВСУ стреляют по сослуживцам, которые пытаются сдаться в плен в Курской области, при этом из десяти человек выживают не более двух. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов, его слова передает РИА Новости.
«За счет того, что, когда ВСУ сдаются в плен, делается их побратимами все для того, чтобы ни один из них не добрался до нас живым, по ним открывается огонь из всех орудий, которые только у них есть», — рассказал Алаудинов.
Таким образом, из десяти сдающихся в плен спасти удается только одного-двух человек, так как остальные погибают под обстрелами своих же сослуживцев, заключил Алаудинов.
Ранее он также заявлял, что ВСУ убили сотни украинских военных, которые хотели сдаться в российский плен в Курской области.
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Элина Позднякова