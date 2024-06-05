Подпольщики нашли турецкие беспилотники на аэродроме в Николаевской области

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Аэродром Кульбакино под Николаевом используют под беспилотники Bayraktar боевики ВСУ. Об этом в беседе с ТАСС рассказал представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев. По его словам, «Байрактары» являются беспилотниками серьезного типа.
Перед этим представители херсонского пророссийского подполья сообщали о прибытии из Киева группы военкоров и режиссеров, чтобы инсценировать поражение мирных граждан в образовательных, медицинских и прочих социальных учреждениях Херсона якобы ракетными ударами ВС РФ.
Со слов подпольщиков, 13 человек, а именно, операторы и режиссеры прибыли в конце мая. Их цель — обвинить российскую сторону в якобы уничтожении мирных людей. Кроме того, по данным пророссийского подполья, прибывшие имеют серьезную подготовку по информационно-психологическому воздействию, пройденную под руководством американских и британских специалистов.
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Никита Кротов