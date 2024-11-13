Журналист Bild сообщил о прорыве обороны ВСУ рядом с Курахово

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке сообщил в соцсети X (ранее Twitter) о том, что российские войска прорвали линию обороны ВСУ к востоку от Курахово в Донецкой народной республике и продвинулись на 1200 метров вглубь города.
По его данным, российская армия контролирует уже около 15 процентов территории населенного пункта.
Ранее Генштаб ВСУ подтвердил, что наиболее тяжелые бои проходят у Ильинки и Новоселидовки в районе Курахово. Также сообщалось, что российские силы ведут наступление в направлениях Миролюбовки, Луча и Лисовки, продвигаясь на покровском направлении.
О том, как подразделения ВСУ попали в оперативное окружение ВС РФ в селах южнее Курахова в ДНР, можно прочесть подробнее в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Определенно в беде»: на Западе раскрыли, что происходит с ВСУ в зоне СВО
Видео подрыва Терновской дамбы в Курахово боевиками ВСУ появилось в Сети
Пленный офицер ВСУ: Неподготовленные украинские солдаты боятся российских бойцов
Ранее Генштаб ВСУ подтвердил, что наиболее тяжелые бои проходят у Ильинки и Новоселидовки в районе Курахово. Также сообщалось, что российские силы ведут наступление в направлениях Миролюбовки, Луча и Лисовки, продвигаясь на покровском направлении.
О том, как подразделения ВСУ попали в оперативное окружение ВС РФ в селах южнее Курахова в ДНР, можно прочесть подробнее в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Определенно в беде»: на Западе раскрыли, что происходит с ВСУ в зоне СВО
Видео подрыва Терновской дамбы в Курахово боевиками ВСУ появилось в Сети
Пленный офицер ВСУ: Неподготовленные украинские солдаты боятся российских бойцов
Мария Моисеева