В Курской области силы ПВО сбили две авиабомбы ВСУ

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Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила две управляемые авиационные бомбы, которые выпустили Вооружённые силы Украины в приграничную зону Курской области.
«Благодарю наших бойцов ПВО!» – написал губернатор в социальных сетях.Ранее стало известно, что за сутки российская ПВО уничтожила 71 беспилотник и шесть снарядов РСЗО HIMARS ВСУ.
Кроме того, ночью 12 ноября российские ПВО-системы сбили девять украинских дронов в воздушном пространстве Белгородской области, а также по два беспилотника в Брянской и Курской областях.
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