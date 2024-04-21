Подпольщики показали кадры мощного удара ВС РФ по украинской военной инфраструктуре

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk
Николаевское подполье поделилось с РИА Новости кадрами удара по порту в одесском городе Южный.
«Вчера ударили по Южному порту в Одессе, видео прислал участник сопротивления», — объяснил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
Напомним, 19 апреля Вооружённые силы РФ нанесли удар по Одесской области. Позже стало известно, что целью удара был порт в городе Южный. В порту находился ангар, в котором украинские боевики хранили водные беспилотные летательные аппараты.
Сегодня в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российской армии населённого пункта Богдановка. Он помог ВС РФ ещё ближе придвинуться к удерживаемому ВСУ Часов Яру.
Читайте также:
Лебедев: Целью удара по Южному был Одесский припортовый завод
Кимаковский: освобождение ВС РФ Богдановки стало шагом к окружению Часова Яра
Стало известно, где можно будет посмотреть на подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard 2
Евгения Парфентьева