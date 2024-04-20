Стала известна реальная цель удара по порту Южный в Одесской области

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Целью российских войск по порту Южный был Одесский припортовый завод, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Южный, уточнение, горит Одесский припортовый завод - это впритык к Южному», — объяснил Лебедев, ссылаясь на свои источники.
19 апреля Вооружённые силы РФ нанесли удар по порту города Южный, который расположен в пригороде Одессы. В результате был уничтожен ангар, в котором хранились водные беспилотные летательные аппараты.
Напомним, ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российским средствам противовоздушной обороны удалось сбить украинский самолёт Су-25. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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