Подпольщики раздобыли приказ об особом режиме для иностранцев в Одесской области

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На Украине ввели особый режим в Одесской области, который запрещает въезд иностранцам на побережье Черного моря во время действия военного положения. Об этом сообщается в приказе, раздобытом пророссийским подпольем и предоставленным РИА Новости координатором сопротивления Сергеем Лебедевым. Документ вступил в силу, как отмечается, с 14 октября.
Согласно приказу, за исполнение которого отвечает комендант Одесской области, для иностранцев вводится особый режим въезда, выезда и передвижения «на побережье Черного моря, заливах, во внутренних морских водах в пределах пляжных зон, расположенных в пределах прибрежной защитной полосы Черного моря на территории Одесской области». Ограничения касаются, в том числе, международных организаций и консулов.
В документе указывается, что запрет будет действовать до тех пор, пока на Украине введено военное положение. При этом его положения не распространяются на военных ВСУ, СБУ, Нацгвардии и другие силовые структуры.
Отдельно подчеркивается, что патрульные в зоне действия особого режима могут проверять документы, свободно проникать на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, в жилые дома.
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В документе указывается, что запрет будет действовать до тех пор, пока на Украине введено военное положение. При этом его положения не распространяются на военных ВСУ, СБУ, Нацгвардии и другие силовые структуры.
Отдельно подчеркивается, что патрульные в зоне действия особого режима могут проверять документы, свободно проникать на территорию и в помещения предприятий, учреждений и организаций, в жилые дома.
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