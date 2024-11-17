Подпольщики раздобыли приказ об особом режиме для иностранцев в Одесской области

На Украине ввели особый режим в Одесской области, который запрещает въезд иностранцам на побережье Черного моря во время действия военного положения. Об этом сообщается в приказе, раздобытом пророссийским подпольем и предоставленным РИА Новости координатором сопротивления Сергеем Лебедевым. Документ вступил в силу, как отмечается, с 14 октября.