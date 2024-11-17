Пленный военнослужащий ВСУ рассказал, сколько стоит на Украине справка об инвалидности

Фото: istockphoto.com/ru/vadimguzhva
На Украине справка об инвалидности стоит минимум четыре тысячи долларов. Об этом сообщил РИА Новости военнопленный Александр Доний.
Пленный пояснил, что такая справка освобождает от мобилизации. По его словам, эти документы покупают в основном мужчины призывного возраста.
В пример он привел случай, когда во время рейда ТЦК (аналог военкомата) в спортивный клуб в Николаеве порядка 50 мужчин показывали справки, и военкомы никого из них не трогали. При этом все, кто предъявил справку, выглядели так, что «в плуг впрягай и будет пахать».
Сам Доний был мобилизован в мае этого года из Николаева, а в плен попал в августе в Красногоровке ДНР.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина мобилизовала «недостаточно людей» в рамках мероприятий по силовой мобилизации населения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Украине заявили о репрессиях за слова о мире с Россией
Украинский пленный рассказал о дезертирстве сослуживцев
ВСУ нанесли удары дронами по российским флагам после неудачи на поле боя
В пример он привел случай, когда во время рейда ТЦК (аналог военкомата) в спортивный клуб в Николаеве порядка 50 мужчин показывали справки, и военкомы никого из них не трогали. При этом все, кто предъявил справку, выглядели так, что «в плуг впрягай и будет пахать».
Сам Доний был мобилизован в мае этого года из Николаева, а в плен попал в августе в Красногоровке ДНР.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина мобилизовала «недостаточно людей» в рамках мероприятий по силовой мобилизации населения. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
На Украине заявили о репрессиях за слова о мире с Россией
Украинский пленный рассказал о дезертирстве сослуживцев
ВСУ нанесли удары дронами по российским флагам после неудачи на поле боя
Екатерина Коршунова