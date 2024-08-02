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Переброска войск и техники боевиков ВСУ была сорвана под Черниковом. Об этом сообщил пророссийский подпольщик Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
«Этой ночью был уничтожен релейный шкаф на железной дороге. Стало предварительно известно, что бандеровцы собираются перебрасывать крупные военные соединения и технику по определенному маршруту», — сказал координатор николаевского подполья.
Он добавил, что участники сопротивления как минимум сильно задержали украинских неонацистов, выиграв время для ВС РФ, чтобы российские бойцы успели подготовиться к прибытию противника на позиции. Партизаны уничтожили релейный шкаф около ж/д путей.
Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается.
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Никита Кротов