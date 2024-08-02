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Подпольщики сорвали переброску войск и техники боевиков ВСУ под Черниговом

02 августа 2024, 18:51
Фото: istockphoto/RamonCast

Фото: istockphoto/RamonCast

Переброска войск и техники боевиков ВСУ была сорвана под Черниковом. Об этом сообщил пророссийский подпольщик Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.
«Этой ночью был уничтожен релейный шкаф на железной дороге. Стало предварительно известно, что бандеровцы собираются перебрасывать крупные военные соединения и технику по определенному маршруту», — сказал координатор николаевского подполья.

Он добавил, что участники сопротивления как минимум сильно задержали украинских неонацистов, выиграв время для ВС РФ, чтобы российские бойцы успели подготовиться к прибытию противника на позиции. Партизаны уничтожили релейный шкаф около ж/д путей.



Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается.

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#украина
#война
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#сво
#всу
#вс рф
#новости
Минобороны: ВС РФ за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР
02 августа 2024, 16:07

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Пять населенных пунктов в ДНР освободили российские военнослужащие от боевиков ВСУ за неделю. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населенные пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское Донецкой Народной Республики», — доложили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российская армия ликвидировала три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса Patriot. Работа ВС РФ восхитила обозревателей американского издания Newsweek. Журналисты отметили слаженность действий бойцов спецоперации.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Цель ВС РФ — демилитаризация и денацификация украинской республики. В Киеве говорят о переговорах с Москвой, однако активных действий киевский режим не предпринимает.

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Подполье: В Одессе поражены две системы ПВО Patriot
02 августа 2024, 15:44

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

Российские войска нанесли ракетные удары по району посёлка Котовского в Одессе, где расположена украинская воинская часть. В результате были уничтожены две системы противовоздушной обороны Patriot.
Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья со ссылкой на информацию, полученную от коллег из Одессы. Подпольщики передали, что около полудня в районе дислокации установок Patriot были слышны взрывы с повторной детонацией, а в небо поднимался густой столб дыма.

Ранее обозреватели телеграм-канала «Военная хроника» сообщали о двух мощных ударах, нанесённых российскими военными по объектам в Одесской области с использованием ракет «Искандер». Специалисты отмечают, что Одесса и Одесская область находятся в числе приоритетных целей Вооружённых сил РФ.

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Политолог Безпалько раскрыл выгоду Зеленского от предлагаемого им референдума
Политолог Безпалько: На референдуме Зеленский будет торговаться за территории
02 августа 2024, 15:23

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России политолог Богдан Безпалько заявил, что предлагаемый Владимиром Зеленским референдум по разрешению конфликта на Украине даст ему возможность торговаться с Россией за территории, а также укрепить свою власть.
«Если будет проведён такой референдум, это даст Зеленскому основания для торговли с Россией или передачи ей каких-то территорий, уже опираясь на «мнение народа». Помимо всего прочего, с помощью референдума он укрепит свою власть, потому что референдум будет использоваться им как знак доверия президенту, полномочия которого истекли в мае текущего года», — поделился в беседе с «Царьградом» Безпалько.

В то же время российские бойцы продолжают работать в зоне СВО и отстаивать интересы нашей страны. Как известно, на фронте за Россию сражаются люди разных происхождений и религий. Их объединяет вера в Родину, любовь к ней. Так, RT опубликовал трогательный ролик Минобороны России о гражданах разных вероисповеданий, которые выполняют задачи в зоне. Произнося разные молитвы, все они следуют одной цели – победе!

Ранее сообщалось о том, что доброволец ВС РФ с позывным Тринадцатый рассказал, что он и два сослуживца отбили штурм ВСУ.

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Пленный ВСУ рассказал о гибели четырех украинских саперов при попытке разобрать мину
Пленный Григорович: четыре украинских сапера подорвались при разборе мины
02 августа 2024, 15:14

Фото: iStock/Irina Piskova

Взятый в плен украинский пехотинец Альберт Григорович рассказал, что четверо саперов ВСУ попытались разобрать в гараже советскую противотанковую мину и подорвались на ней. Об этом пишет ТАСС.
Инцидент произошел в одном из населенных пунктов подконтрольной Вооруженным силам Украины части ДНР. По словам пленного, военные выпили и решили разобрать советскую противотанковую мину ТМ-62, она сдетонировала.

«Весь гараж взлетел на воздух. Четыре бойца погибли», — поделился он.

По его словам, среди боевиков ВСУ часто встречается злоупотребление алкоголем и наркотиками на передовой. Марихуану и синтетические наркотики военные привозят с собой из отпусков. Обычно в наказание за это солдат избивали и отправляли в карцер в среднем на неделю, заключил Григорович.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#военные
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#наказание
#инцидент
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#солдат
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ВС РФ готовят котел для группировки ВСУ в Угледаре
ТАСС: ВСУ рискуют попасть в российский котел в Угледаре
02 августа 2024, 14:51

Фото: iStock/Jakub Laichter

Подразделения ВСУ уже в скором времени могут оказаться в российском котле в Угледаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Оперативная обстановка на угледарском направлении складывается таким образом, что украинская армия в самом городе рискует оказаться в котле», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ВС РФ перерезали трассу Угледар — Константиновка на Южно-Донецком направлении, которая имела значимую роль в сообщении и снабжении украинских гарнизонов этих населенных пунктов.

Некоторые военные Tеlegram-каналы публикуют видео, где видно, что трасса действительно перерезана российскими силами.

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#военные
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#новости
#всу
#вс рф
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В сети появилось видео удара Су-34 по складу боеприпасов ВСУ в районе Очакова
02 августа 2024, 13:51

Фото: istockphoto/aapsky

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по складу боеприпасов 35-й бригады морской пехоты боевиков ВСУ в районе населенного пункта Очаков Николаевской области. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Изнанка».
Сообщается, что вскрыла местоположение склада воздушная разведка. Удар был нанесен полным комплектом ФАБ-250 УМПК. В результате украинские боевики лишились возможности наносить удары по гражданским объектам Крыма.

По данным канала, 35 бригада морской пехоты ВСУ ранее действовала в Крынках, однако под плотным давлением российских военных «убыла на доукомплектование» в постоянный пункт дислокации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Три добровольца отбили штурм боевиков ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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#удар
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Три добровольца отбили штурм боевиков ВСУ
Доброволец Тринадцатый заявил, что отбил штурм ВСУ с двумя сослуживцами
02 августа 2024, 13:26

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Доброволец ВС РФ с позывным Тринадцатый рассказал, что он и два сослуживца отбили штурм ВСУ. Об этом пишет «Аргументы и факты».
«В 22-м году, скажу честно, нас сильно потрепали. Нам приказали прикрывать армейцев, потому что немцы шли за ними по пятам. Наши, вроде, прошли, никого нет. И тут как начали нас долбать украинские вертушки», — поделился он.

По словам добровольца, они думали, что погибнут. В разговоре по рации с командованием выяснилось, что другие подразделения отошли, а он и два сослуживца остались сидеть «в опорнике», рассказал военный.

Отступать было поздно, поэтому они начали в ячейках собирать патроны, гранаты и прикидывать, где лучше пулемет поставить, а где разместиться с автоматами.

Тринадцатый пояснил, что паники не было, решили воевать. Командование предупредило о передвижениях ВСУ, которые были отсечены огнем пулемета. После этого на помощь подошли другие российские военнослужащие, добавил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#помощь
#владимир путин
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#сво
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В США восхитились работой ВС РФ по уничтожению Patriot на Украине
Newsweek: ВС РФ за день уничтожили три Patriot а зоне СВО
02 августа 2024, 13:19

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Российские бойцы смогли уничтожить сразу три ЗРК Patriot за один день в зоне спецоперации благодаря слаженным действиям. Об этом пишет американское издание Newsweek.
«Для поражения зенитно-ракетных систем Россия использовала сочетание беспилотников, артиллерии и наземных войск», — говорится в статье.

При этом подчеркивается, что США отправили эти ЗРК Украине именно для борьбы с российскими беспилотниками. Кроме того, уничтожены ЗРК Patriot были на фоне сообщений о прибытии в Киев первой партии истребителей F-16.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные уничтожили три пусковые установки зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США.

Отмечается, что ВС РФ с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, артиллерии и ракет поразили три пусковые установки ЗРК Patriot, железнодорожные эшелоны с личным составом и боеприпасами ВСУ, скопления живой силы и военной техники украинских войск в 147 районах фронта.

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Украине передали тела 250 боевиков ВСУ
02 августа 2024, 13:15

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украине передали тела 250 боевиков ВСУ. Об этом в соцсетях сообщил украинский Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Уточняется, что тела переданы в рамках репатриационных мероприятий. Передача состоялась при участии силовых структур, ведомств и международных организаций. В России об обмене пока не сообщалось.

Ранее в российском оборонном ведомстве докладывали, что с подконтрольной Киеву территории вернули 95 бойцов ВС РФ, бывших в плену.

Там отмечали, что в переговорах по обмену пленниками Объединенные Арабские Эмираты выступали в качестве посредника.

Ранее стало известно, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу.

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